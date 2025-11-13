Enerwave: Η νέα εποχή της Elpedison υπό τη HelleniqEnergy – Διπλασιασμός ισχύος και διεθνής επέκταση

Με φρέσκια ταυτότητα και ανανεωμένο όραμα, η Elpedison περνά επισήμως στη νέα της εποχή ως Enerwave, υπό την πλήρη ιδιοκτησία της Helleniq Energy.

Η αλλαγή επωνυμίας σηματοδοτεί όχι μόνο ένα νέο εμπορικό ξεκίνημα, αλλά και τη μετάβαση σε μια πιο ενοποιημένη και εξωστρεφή ενεργειακή στρατηγική, που φιλοδοξεί να τοποθετήσει την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου στη ΝΑ Ευρώπη.

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης αποκαλύπτει το όνομα της νέας εταιρίας.

Κατά την παρουσίαση του νέου brand, ο CEO της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε πως ο συνδυασμός παραγωγής, εμπορίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί τη βάση για «ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια». Όπως ανέφερε, στόχος είναι ο διπλασιασμός του μεριδίου αγοράς και της εγκατεστημένης ισχύος — τόσο σε θερμικές μονάδες όσο και σε ΑΠΕ και μπαταρίες — μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

«Θέλουμε η Enerwave να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον νέο ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας και της περιοχής. Οι ευκαιρίες είναι πολλές και σκοπεύουμε να τις αξιοποιήσουμε μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και καινοτόμα προϊόντα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Enerwave σε εκπροσώπους του πολιτικού, επιχειρηματικού, θεσμικού και ενεργειακού κλάδου, δημοσιογράφους, συνεργάτες και στελέχη του Ομίλου.

Στην εκδήλωση, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY και επικεφαλής του κλάδου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Enerwave θα αξιοποιήσει το δυναμικό των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει, την τεχνογνωσία της και τη σημερινή της θέση στην αγορά, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις

συνέργειες με τις υπάρχουσες επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε Ανανεώσιμες Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, αλλά και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Από αριστερά, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, ο CEO κ. Ανδρέας Σιάμισιης και ο κ. Γιώργος Μίχος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enerwave

Αντίστοιχα, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Enerwave κ. Γιώργος Μίχος, τόνισε ότι οι πολλαπλές συνέργειες με την ΕΚΟ και τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου, θα ενισχύσουν την παρουσία και προσβασιμότητα της Enerwave σε πελατολόγιο και προϊόντα, εδραιώνοντας έτσι την προσπάθειά της να προσφέρει στους καταναλωτές ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Επενδύσεις σε παραγωγή, εμπορία και «πράσινη» ενέργεια

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με δύο ιδιόκτητες μονάδες, ενώ έχει ισχυρή παρουσία στη λιανική αγορά ρεύματος και φυσικού αερίου. Παράλληλα, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις «έξυπνες» λύσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις — από φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα έως ενεργειακή διαχείριση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

H δημοσιογράφος και συντονίστρια της εκδήλωσης Δήμητρα Μακρυγιάννη με τη Διοίκηση του Ομίλου.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου, κομβική θέση έχουν:

Η ανάπτυξη νέας εμπορικής στρατηγικής, μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής μετοχικής σύνθεσης, για να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος της διετίας.

Η επανεξέταση των μεγάλων έργων σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, με έμφαση στη νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα και στη δυναμική του FSRU Θεσσαλονίκης που συνδέεται με τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου.

Η ενίσχυση των διασυνοριακών εμπορικών δραστηριοτήτων, σε ηλεκτρισμό και αέριο, με στόχο την πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες εκτός Ελλάδας.

Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και συστήματα αποθήκευσης, ώστε να στηριχθεί η ενεργειακή μετάβαση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ομίλου.

Διεθνής προοπτική και συνέργειες

Η Helleniq Energy βλέπει στην Enerwave το όχημα για την περαιτέρω διεθνοποίησή της. Ήδη εξετάζονται νέα εμπορικά ανοίγματα στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, με τον κ. Σιάμισιη να προαναγγέλλει «κινήσεις» μέσα στους επόμενους 18 έως 24 μήνες.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι συνέργειες με τις υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου. Η Helleniq Energy, ως ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας λόγω των διυλιστηρίων της, διαθέτει τεράστιο πελατολόγιο και εμπειρία στον ενεργειακό εφοδιασμό — στοιχεία που ενισχύουν το αποτύπωμα της Enerwave και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για ενοποιημένες λύσεις σε καύσιμα, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.

«Η αγορά αλλάζει γρήγορα. Οι πελάτες ζητούν αξιόπιστες υπηρεσίες, πράσινη ενέργεια και διαφάνεια. Στόχος μας είναι να τους δώσουμε λόγο να εμπιστευτούν μια εταιρεία που τους σέβεται», τόνισε ο κ. Σιάμισιης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης ως θεμέλιο της σχέσης με τον καταναλωτή.

Μια νέα ενεργειακή ταυτότητα

Η μετονομασία σε Enerwave δεν είναι απλώς αλλαγή λογοτύπου. Αντιπροσωπεύει τη νέα φιλοσοφία του ομίλου: μια επιχείρηση που συνδυάζει την εμπειρία του παρελθόντος με τη δυναμική της πράσινης τεχνολογίας, επενδύοντας σε καινοτομία, εξωστρέφεια και βιωσιμότητα.

Η νέα εταιρική ταυτότητα συνοδεύεται από επικοινωνιακή καμπάνια, αλλά και επενδυτικό πλάνο που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια, εστιάζοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και εμπορία.

Με την Enerwave, η Helleniq Energy φιλοδοξεί να χαράξει το επόμενο κύμα ανάπτυξης της ελληνικής ενεργειακής αγοράς — ένα κύμα που, όπως δείχνουν οι κινήσεις της, μόλις ξεκινά.

