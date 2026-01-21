Διπλός ΕΝΦΙΑ για κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers με καταγραφή από την ΑΑΔΕ και εκκαθαριστικά τον Μάρτιο

Η εφαρμογή της προσαύξησης 100% στον ΕΝΦΙΑ για κλειστές κατοικίες που κατέχουν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) μπαίνει στο στάδιο της υλοποίησης, με την ΑΑΔΕ να αναλαμβάνει την καταγραφή των σχετικών ακινήτων και τον καταλογισμό του φόρου. Το μέτρο αφορά ακίνητα που διατηρούνται στα χαρτοφυλάκια του χρηματοπιστωτικού τομέα και παραμένουν κλειστά, ενώ η διαδικασία ενεργοποίησής του συνδέεται με την έκδοση υπουργικής απόφασης που προβλέπει ο νόμος.

Μετά την έκδοση της απόφασης, η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στη χαρτογράφηση των κλειστών ακινήτων ώστε να υπολογιστεί ο διπλασιασμένος κύριος φόρος. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα εκκαθαριστικά με την προσαύξηση αναμένεται να αποσταλούν στις αρχές Μαρτίου και το συνολικό ποσό θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.

Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε στο τέλος του 2024 και προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ έως και το 2028. Εφαρμόζεται στον κύριο φόρο για δικαιώματα επί κατοικιών, διαμερισμάτων και μονοκατοικιών όπως αυτά δηλώνονται στο έντυπο Ε9 και ενεργοποιείται όταν ο υποκείμενος στον φόρο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής ή διαχειριστής πιστώσεων, καθώς και συνδεδεμένα με αυτούς νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για να μην επιβληθεί η προσαύξηση κατά 100%, το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή να έχει χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο έτος. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η προσαύξηση δεν υπολογίζεται όταν το κτίσμα ήταν μισθωμένο για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών εντός του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας, στοιχείο που λειτουργεί ως κριτήριο εξαίρεσης από τον διπλασιασμό.

Ο νόμος ορίζει ακόμη ότι τα έσοδα από την προσαύξηση του φόρου διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής. Τα ειδικότερα διαδικαστικά ζητήματα εφαρμογής θα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ενώ με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα καθορίζονται οι δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής στις οποίες θα κατευθύνονται τα σχετικά ποσά.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers άλλα 11.000, τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους κυρίως μέσω πλειστηριασμών. Τα ακίνητα αυτά προορίζονται να διατεθούν προς πώληση, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις προηγείται η τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής από την ΑΑΔΕ και την έκδοση των εκκαθαριστικών, θα αποτυπωθεί στην πράξη το ύψος της επιβάρυνσης που θα κληθούν να καλύψουν οι υπόχρεοι στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης.

