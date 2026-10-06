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06.10.2026 20:32

Η 26χρονη κόρη του Τζον Τραβόλτα έκλεψε τις εντυπώσεις στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού (Video)

06.10.2026 20:32
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Στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού εμφανίστηκε για πρώτη φορά η 26χρονη Έλα Μπλου Τραβόλτα, κόρη του γνωστού ηθοποιού Τζον Τραβόλτα.

Το νεαρό μοντέλο περπάτησε την Κυριακή, 4/10, στο fashion show του οίκου Miu Miu για τη συλλογή άνοιξη 2027, συμμετέχοντας σε ένα εντυπωσιακό line-up προσώπων από τον χώρο του θεάματος. Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι πρωταγωνίστριες του «The Crown», Ολίβια Κόλμαν και Έμα Κόριν, ο Τζέιμι Μπελ από το «Half Man», αλλά και η Τζίτζι Χαντίντ.

Στην εμφάνισή της στην πασαρέλα, η Έλα Μπλου φόρεσε ένα σκούρο μπλε παντελόνι με πλαϊνή ρίγα, φαρδύ πουκάμισο με έντονο μοτίβο και πράσινο σακάκι. Το look της ολοκλήρωσαν τα φλατ πέδιλα, το διακριτικό μακιγιάζ και τα μαλλιά της, που ήταν πιασμένα ψηλά σε έναν ατημέλητο κότσο.

@voguefrance #MiuMiu s’offre un casting cinq étoiles sur le podium du défilé printemps-été 2027. #EmmaCorrin, #OliviaColman, Ella Bleu Travolta… découvrez-le ici. #pfw #fashionmonth ♬ son original – Vogue France

Μετά την ολοκλήρωση του σόου στο Palais d’Iéna, η 26χρονη άλλαξε εμφάνιση για το πάρτι του οίκου Miu Miu, φορώντας ένα γκρι-χακί κοστούμι και τραβώντας πάνω της τα βλέμματα.

@gala.fr #ellableutravolta #pfw #miumiu #tiktokfashion ♬ original sound – leilani

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