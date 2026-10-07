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07.10.2026 09:58

Φάνης Μουρατίδης: «Έχει τύχει να ξεχάσω τα παιδιά μου, πήγα στο σχολείο μόνο με τις τσάντες» (Video)

07.10.2026 09:58
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Για την καθημερινότητα με την οικογένειά του μίλησε ο Φάνης Μουρατίδης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στο μεγαλύτερο ελάττωμα που θεωρεί ότι έχει ο ίδιος το οποίο -όπως εξήγησε- είναι ότι είναι αφηρημένος.

Διηγήθηκε, μάλιστα, ένα περιστατικό κατά το οποίο πήγε στο σχολείο για να συνοδεύσει τα παιδιά του, ωστόσο, φθάνοντας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε πάρει μαζί τα παιδιά, αλλά μόνο τις τσάντες τους.

«Έχω πολλά ελαττώματα. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό. Μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά. Οπότε θα ξαναχτυπάω τα κουδούνια για να βγεις εσύ. Οπότε, κάπου ξέρουν όλοι ας πούμε ότι έφυγα και περιμένουν ότι σε πέντε λεπτά θα γυρίσει. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι. Το ξέρουν όλοι, ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».

Αναφερόμενος, τέλος, στη σχέση με τη σύζυγό του, ο Φάνης Μουρατίδης παραδέχτηκε την τάση του να γκρινιάζει, εξηγώντας πως φροντίζει, ωστόσο, να εκτονώνεται εκτός σπιτιού ώστε να μη δημιουργεί αρνητικό κλίμα στην οικογένειά του.

«Δεν γκρινιάζω στη σύζυγό μου. Είμαι και τόσο γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνω να γκρινιάξω στο σπίτι. Έχω αρχίσει να γκρινιάζω παντού, ώστε να έχω εκτονωθεί στη γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας» τόνισε.

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