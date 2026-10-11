Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και πιδότηση στο πετρέλαιο: Τα μέτρα που ανακοινώνονται την Τετάρτη από την κυβέρνηση – Τι διεκδικεί στη Σύνοδο Κορυφής

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Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, προσωρινά μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του επιδόματος θα είναι σημαντική σε σχέση με πέρυσι, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει η τελική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος.

Στόχος η τιμή κάτω από 1,70 ευρώ το λίτρο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ύψος της επιδότησης στην αντλία αποτελεί βασικό ζητούμενο για τα νοικοκυριά, καθώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 1,90 ευρώ το λίτρο, ακόμη και να προσεγγίσει τα 1,95 ευρώ, εάν η διάθεσή του ξεκινούσε με τα σημερινά δεδομένα.

Στόχος είναι η τιμή να υποχωρήσει κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση από το κράτος και τη συνεισφορά των διυλιστηρίων να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Το ζητούμενο είναι η συνολική ενίσχυση να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 30 λεπτά ανά λίτρο.

Στο τραπέζι βρίσκεται, επίσης, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το υπόλοιπο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, καθώς το συγκεκριμένο καύσιμο ήδη επιδοτείται.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Το δεύτερο βασικό μέτρο αφορά την ενίσχυση των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αύξηση ενδέχεται να προσεγγίσει το 20%, προσφέροντας πρόσθετη οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά που καλούνται να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο αριθμός των δικαιούχων υπολογίζεται σε περίπου 1,17 εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι της επιδότησης για τους 1.170.000 συμπολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει επιδότηση στην αντλία.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει την κοινωνία εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, ενώ ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση με τη βιομηχανία στο πλαίσιο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη Σύνοδο Κορυφής η διεκδίκηση για πρόσθετα μέτρα

Πέρα από τις ανακοινώσεις της Τετάρτης, καθοριστική θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Πέμπτης, κατά την οποία η Ελλάδα θα επιδιώξει να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης μέρους των πόρων που συνδέονται με τη ρήτρα διαφυγής, ώστε να χρηματοδοτηθούν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης, πέραν όσων αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, ποσό ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ είναι προγραμματισμένο να κατευθυνθεί σε ενεργειακές επενδύσεις. Η ελληνική πλευρά ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα να αξιοποιηθεί μέρος του ποσού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η έκβαση των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων θα καθορίσει εάν θα υπάρξει διεύρυνση των παρεμβάσεων τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το ελληνικό αίτημα, η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει πρόσθετες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

Ο Σταύρος Παπασταύρου εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των συζητήσεων, παραπέμποντας, ωστόσο, στη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη και εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα έχει θετική κατάληξη.

Όπως ανέφερε, η Σύνοδος Κορυφής θα επικεντρωθεί και στο συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η έκταση των μέτρων που θα μπορέσει να λάβει η Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τα περιθώρια που θα δοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αγωνία στους καταναλωτές ενόψει κρύων

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες πολίτες στη χώρα αναμένουν με αγωνία τις εξελίξεις αναφορικά με το ύψος του επιδόματος θέρμανσης καθώς σύντομα, ο χειμώνας αναμένεται να δείξει τα δόντια του και η κατανάλωση πετρελαίου θα είναι αναπόφευκτη.

Συγκεκριμένα, πιο αισθητή αλλαγή αναμένεται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν εκ νέου αρκετές περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, με αποτέλεσμα να γίνει περισσότερο αισθητή η αλλαγή του καιρού.

Έτσι, μετά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο με περισσότερες βροχές, ενισχυμένους ανέμους και αισθητά πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

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