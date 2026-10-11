Σύλληψη 33χρονου για 9 κλοπές οχημάτων και ένοπλη ληστεία

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Συνελήφθη 33χρονος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων και χρημάτων από καταστήματα στην Αττική. Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 33χρονος φέρεται να διέπραττε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Τον περασμένο Αύγουστο εισήλθε σε υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή των Αμπελοκήπων, από όπου αφαίρεσε τέσσερα οχήματα.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εισήλθε σε κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Επίσης, αφαίρεσε, με την απειλή πιστολιού, χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι, 93 φυσίγγια, πτυσσόμενο γκλοπ, αναδιπλούμενος σουγιάς, πλήθος κλειδιών οχημάτων, κέρματα ευρώ και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του ο 33χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 9 περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής.

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