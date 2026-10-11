search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 00:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2026 23:04

Σύλληψη 33χρονου για 9 κλοπές οχημάτων και ένοπλη ληστεία

11.10.2026 23:04
DIAS ASTYNOMIA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθη 33χρονος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων και χρημάτων από καταστήματα στην Αττική. Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 33χρονος φέρεται να διέπραττε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Τον περασμένο Αύγουστο εισήλθε σε υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή των Αμπελοκήπων, από όπου αφαίρεσε τέσσερα οχήματα.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εισήλθε σε κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Επίσης, αφαίρεσε, με την απειλή πιστολιού, χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι, 93 φυσίγγια, πτυσσόμενο γκλοπ, αναδιπλούμενος σουγιάς, πλήθος κλειδιών οχημάτων, κέρματα ευρώ και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Συνελήφθη 33χρονος για εννέα κλοπές και ληστεία με την απειλή όπλου

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του ο 33χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 9 περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής.

Διαβάστε επίσης:

Οργή στη Κύθνο: Ασθενής πέθανε γιατί το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα για να φτάσει – Η καταγγελία συγγενών και η αντίδραση Γεωργιάδη

«Είμαι από τη ΔΕΗ» έλεγε ο 38χρονος που έκλεψε 150 καλύμματα φρεατίων στον Πειραιά (Video)

Συλλήψεις 8 μελών εγκληματικής οργάνωσης απατών – Λεία περισσότερων από 800.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

algeria astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Συνελήφθησαν 61 Μαροκινοί για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς»

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνείς αντιδράσεις για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας: Αιφνιδιασμός Ζελένσκι, στήριξη από EE και πυρά Καναδά για το ρωσικό ντίζελ

NETANIAHOU
ΚΟΣΜΟΣ

NAZA: Παράκρουση Νετανιάχου – Ζητά έρευνα κατά των μαρτύρων των υπηρεσιών πληροφοριών που κατήγγειλαν τον IDF για γενοκτονία στην Γάζα

petros andreakos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manesis
MEDIA

Νίκος Μάνεσης για Καρβέλα: «Δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος με 850 χιλιάρικα;»

papargiropoulos
LIFESTYLE

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Μίλησα με τον Καρβέλα» - Το μήνυμα στον Γιάννη Κούστα (Video)

Treasures
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η διπλωματία των οστών και στο βάθος τα Σκόπια

germanou_visi_karvelas
MEDIA

Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Καρβέλα – Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;» (Video)

tileorasi-getty-images-unsplash
MEDIA

Τηλεθέαση: Μεγάλη η μάχη της πρωτιάς στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 00:27
aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Αραγτσί με Σαουδάραβα ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθι – «Έτοιμη η Τεχεράνη να βοηθήσει για την διευκόλυνση του διαλόγου»

algeria astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Συνελήφθησαν 61 Μαροκινοί για σχεδιασμό «πράξεων δολιοφθοράς»

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνείς αντιδράσεις για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας: Αιφνιδιασμός Ζελένσκι, στήριξη από EE και πυρά Καναδά για το ρωσικό ντίζελ

1 / 3