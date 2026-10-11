Πειραιάς: Συνελήφθη 38χρονος για κλοπή τουλάχιστον 150… καλυμμάτων φρεατίων

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Μία ασυνήθηστη υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη ενός 38χρονου, που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και ένας 46χρονος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων (scrap) στον Βοτανικό, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος μετέφερε τα κλεμμένα καλύμματα προκειμένου να οδηγηθούν προς διάλυση.

Η σύλληψη του 38χρονου έγινε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στην επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στον Βοτανικό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 κλεμμένα καλύμματα φρεατίων, ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 38χρονος κατά τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και το όχημα με το οποίο πραγματοποιούσε τις παράνομες ενέργειες.

Στην ίδια επιχείρηση, συνελήφθη ο 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 38χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων από δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ενώ και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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