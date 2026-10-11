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11.10.2026 16:37

Επίθεση σε βάρος αστυνομικού σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Συνελήφθη ο 26χρονος που τον γρονθοκόπησε

11.10.2026 16:37
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Στη σύλληψη 26χρονου για επίθεση σε βάρος αστυνομικού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα προχώρησαν οι Αρχές.

Αναλυτικότερα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 26χρονος, ο οποίος επιτέθηκε απρόκλητα σε βάρος αστυνομικού εντός αθλητικής εγκατάστασης, κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατα τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, προσέγγισε αστυνομικό, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στην αθλητική εγκατάσταση, και αφού του απηύθυνε ύβρεις, του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, οι οποίοι, αξιοποιώντας το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Αθλητικής Εγκατάστασης (Η.Σ.Ε.Α.Ε.), έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση τον κατηγορούμενο, τον οποίο ακινητοποίησαν και συνέλαβαν μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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