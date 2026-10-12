Ενεργειακός σεισμός: Πώς η «συμφωνία Τραμπ – Πούτιν» για το ντίζελ απειλεί και επηρεάζει την Ελλάδα – Στα ύψη τα καύσιμα στα πρατήρια

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Νέες «φουρτούνες» διαμορφώνονται στο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο μετά την κίνηση της Μόσχας να προχωρήσει σε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ιστορική πτώση στις τιμές των καυσίμων διεθνώς, βάζοντας στο «τραπέζι» τεράστιες ποσότητες ρωσικού καυσίμου (αρχικά πάνω από 300.000 τόνους, με στόχο εκατομμύρια τόνους σταδιακά).

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα, την ελληνική τσέπη και την εγχώρια αγορά.

Η ελληνική πραγματικότητα: Στα ύψη τα καύσιμα στα πρατήρια

Την ώρα που οι διεθνείς αναλυτές μιλούν για ανακατατάξεις και πιθανή αποκλιμάκωση, ο Έλληνας καταναλωτής συνεχίζει να «στενάζει», αντλώντας καύσιμα με εξαιρετικά υψηλό κόστος.

Η μέση τιμή για το ντίζελ κίνησης κινείται πανελλαδικά γύρω στα 2,135 ευρώ/λίτρο.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η τιμή παραμένει κοντά στα 2,11 με 2,115 ευρώ/λίτρο.

Στα νησιά και τα περιφερειακά πρατήρια, η κατάσταση γίνεται ασφυκτική, με το ντίζελ να εκτινάσσεται από τα 2,30 έως και τα 2,50 ευρώ/λίτρο, επιβαρύνοντας δραματικά το κόστος μεταφορών και διαβίωσης.

Το «παιχνίδι» με το LNG, τον Κάθετο Διάδρομο και την Ευρώπη

Σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις επισημάνσεις ηγετών (όπως του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρ. Φίτσο), ο σχεδιασμός που διαφαίνεται πίσω από τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες δείχνει ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί παγιδευμένη.

Ο Κάθετος Διάδρομος ενεργειακής τροφοδοσίας, που περνά και από την περιοχή μας (με κόμβους όπως η Αλεξανδρούπολη), σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ώστε να μεταφέρει όχι μόνο αμερικανικό, αλλά ενδεχομένως και ρωσικό LNG (το οποίο θα φτάνει μέσω Αμερικανών μεσαζόντων).

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στο παρασκήνιο της αγοράς, οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβά ενεργειακά προϊόντα, την ώρα που το τελικό κέρδος κατευθύνεται αλλού, με τις χώρες της Ε.Ε. να υφίστανται το κόστος των προηγούμενων επιλογών.

Η ελληνική ναυτιλία στο προσκήνιο και τα κεφάλαια άνω του 1 δισ.

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, ενισχύοντας τη θέση της και στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η κινητικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι πρωτοβουλίες χρηματοδότησης (με σημαντικά κεφάλαια που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ μέσα από στρατηγικές κινήσεις και παράλληλες εισαγωγές κολοσσών του κλάδου) αποδεικνύουν ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα αναζητά νέες, εναλλακτικές πηγές ρευστότητας.

Η επαναχάραξη των θαλάσσιων και ενεργειακών διαδρομών, σε συνδυασμό με τις πιέσεις στη ναυτιλία από τα υψηλά ναύλα και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ, καθιστούν την ελληνική ναυτιλία βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας, αλλά και αποδέκτη νέων προκλήσεων.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι ότι, ενώ οι μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ – Ρωσία) αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο χάρτη ενέργειας, υποσχόμενες φθηνότερα καύσιμα, στην ελληνική καθημερινότητα οι οδηγοί θα συνεχίζουν να βάζουν «βαθιά το χέρι στην τσέπη», περιμένοντας να φανεί αν και πότε η διεθνής πτώση θα περάσει τελικά στην αντλία της γειτονιάς.

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