Υπό έλεγχο η φωτιά σε μονοκατοικία στην Αρτέμιδα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης, 13/10, σε μονοκατοικία στην οδό Χατζοπούλου, στην Αρτέμιδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά συνοδεύτηκε από εκρήξεις, ενώ η σοφίτα του σπιτιού φέρεται να κατέρρευσε.
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο των χώρων της κατοικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, υπήρχαν αναφορές για ένα άτομο που ενδέχεται να βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κατά τους ελέγχους, δεν εντοπίστηκε κάποιος εγκλωβισμένος ή τραυματίας.
Διαβάστε επίσης:
Αγριεύει ο καιρός: Καμπανάκι για μεγάλα ύψη βροχής και επικίνδυνες ριπές ανέμων – 112, κλειστά σχολεία, ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»
Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης στη Χαλκιδική
Γιώργος Μαζωνάκης: Εντοπίστηκε και Xanax στον οργανισμό του – Τα νέα δεδομένα εν αναμονή των τοξικολογικών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.