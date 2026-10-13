Υπό έλεγχο η φωτιά σε μονοκατοικία στην Αρτέμιδα (Video)

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Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης, 13/10, σε μονοκατοικία στην οδό Χατζοπούλου, στην Αρτέμιδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά συνοδεύτηκε από εκρήξεις, ενώ η σοφίτα του σπιτιού φέρεται να κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο των χώρων της κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, υπήρχαν αναφορές για ένα άτομο που ενδέχεται να βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κατά τους ελέγχους, δεν εντοπίστηκε κάποιος εγκλωβισμένος ή τραυματίας.

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