Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

Takeaways by to pontiki AI Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προώθησε μέτρα για την αύξηση και την επίσπευση της κατάταξης στρατευσίμων, ωστόσο τα Κέντρα Εκπαίδευσης αδυνατούν να καλύψουν τον αυξημένο αριθμό των νεοσυλλέκτων.

Η τροποποίηση των προθεσμιών κατάταξης πραγματοποιήθηκε αφού οι στρατεύσιμοι είχαν ήδη διακόψει τις αναβολές τους, προκαλώντας προβλήματα στον εργασιακό και ακαδημαϊκό προγραμματισμό χιλιάδων νέων.

Επιπλέον, έχουν κατατεθεί κοινοβουλευτικές καταγγελίες για ανεπαρκείς υποδομές, προβληματικές συνθήκες διαβίωσης και ελλείψεις υλικών στα Κέντρα Εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν επισημανθεί από τον Σεπτέμβριο.

Το υπουργείο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με το άνοιγμα επιπλέον κέντρων και τη μεταφορά της επόμενης σειράς κατάταξης για τον Ιανουάριο, χωρίς όμως να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα κριτήρια επιλογής όσων μεταφέρονται.

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Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήθελε περισσότερους νέους να κατατάσσονται νωρίτερα, περιόρισε τις αναβολές και ενίσχυσε τα κίνητρα πρόωρης στράτευσης. Όταν, όμως, αυξήθηκε ο αριθμός όσων προγραμματίζονταν για τον Νοέμβριο, προέκυψε ότι τα Κέντρα Εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να τους υποδεχθούν όλους.

Αυτή είναι η αντίφαση πίσω από την αναστάτωση με τη Δ΄ ΕΣΣΟ 2026, καθώς η ενημέρωση που αποδίδεται σε πηγές του υπουργείου αναγνωρίζει πρόβλημα δυναμικότητας, ενώ παρουσιάζει την αυξημένη προσέλευση ως επιτυχία των μέτρων. Η επιτυχία μιας πολιτικής, ωστόσο, κρίνεται και από τη δυνατότητα εφαρμογής της. Όταν ζητάς από νέους ανθρώπους να επισπεύσουν τη θητεία τους, οφείλεις να έχεις προβλέψει πού θα κοιμηθούν, πώς θα σιτιστούν και πότε θα εκπαιδευτούν. Διαφορετικά, το κόστος του ανεπαρκούς σχεδιασμού μεταφέρεται στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

Άλλαξαν τις προθεσμίες αφού είχαν διακοπεί οι αναβολές

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο βρίσκεται στην επίσημη ενημέρωση της Στρατολογίας. Ο ισχύων πίνακας για τον Στρατό Ξηράς συνδέει τη δημιουργία υποχρέωσης κατάταξης από την 1η Μαΐου έως τις 19 Ιουλίου με την κατάταξη τον Νοέμβριο. Από τις 20 Ιουλίου έως τις 8 Οκτωβρίου, η κατάταξη μεταφέρεται στην Α΄ ΕΣΣΟ 2027, τον Ιανουάριο.

Η ίδια σελίδα παραπέμπει σε διαταγή του ΓΕΣ της 21ης Σεπτεμβρίου, με την οποία τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες για τις δύο σειρές, και σε δεύτερη διαταγή της 8ης Οκτωβρίου, που αφορά την Α΄ και τη Β΄ ΕΣΣΟ 2027. Πρόκειται, επομένως, για αλλαγές που έγιναν αφού στρατεύσιμοι είχαν ήδη διακόψει τις αναβολές τους τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές καταγραφές, νέοι που περίμεναν να παρουσιαστούν τον Νοέμβριο άρχισαν από τις 9 Οκτωβρίου να ενημερώνονται ότι μεταφέρονται στην επόμενη σειρά. Ανάμεσά τους βρίσκονται εργαζόμενοι και απόφοιτοι που είχαν οργανώσει μεταπτυχιακές σπουδές, υπολογίζοντας συγκεκριμένο χρόνο κατάταξης και απόλυσης.

Η μετατόπιση της θητείας δεν είναι μια απλή αλλαγή ημερομηνίας σε έναν υπηρεσιακό πίνακα. Μπορεί να σημαίνει μήνες χωρίς σταθερή εργασία, χαμένο ακαδημαϊκό προγραμματισμό και πρόσθετη οικονομική εξάρτηση από την οικογένεια. Σε έναν σχεδιασμό που αφορά χιλιάδες νέους, ακόμη και η αβεβαιότητα για το ποιοι τελικά θα παρουσιαστούν συνιστά σοβαρό πρόβλημα.

Η Θήβα είχε προειδοποιήσει για την ανεπάρκεια των υποδομών

Η εικόνα γίνεται βαρύτερη αν συνδυαστεί με όσα είχαν ήδη καταγγελθεί για το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα. Στις 9 Σεπτεμβρίου, τέσσερις βουλευτές του ΚΚΕ κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για τις συνθήκες υποδοχής της Γ΄ ΕΣΣΟ.

Στην ερώτηση περιγράφονται απαρχαιωμένα κτίρια που δεν επαρκούσαν για τον μεγάλο αριθμό νεοσυλλέκτων και χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων που παρέμεναν ανενεργές περισσότερο από δέκα χρόνια. Καταγγέλλονται επίσης ηλεκτροπληξία στρατιώτη στο μπάνιο και μεταφορά του στο 401, περισσότερα από 50 περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης, ελλείψεις σε σεντόνια και υλικά καθαριότητας, καθώς και ανεπαρκείς απολυμάνσεις στις τουαλέτες. Πρόκειται για κοινοβουλευτικές καταγγελίες που απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Η κλίμακα είναι μεγάλη. Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα, στην ορκωμοσία της Γ΄ ΕΣΣΟ, στις 25 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν 1.950 οπλίτες. Ο αριθμός δεν αποτελεί πιστοποίηση της χωρητικότητας του Κέντρου, δείχνει όμως πόσους ανθρώπους αφορά η ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το ερώτημα προς το υπουργείο είναι αναπόφευκτο: τι έκανε μετά τις καταγγελίες του Σεπτεμβρίου, ώστε να εξασφαλίσει ασφαλή υποδοχή για τη σειρά του Νοεμβρίου; Όταν αναφέρονται κτίρια που ανοίγουν έπειτα από δεκαετή αχρησία για να χωρέσουν νεοσύλλεκτοι, οι διαθέσιμες κλίνες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλή λογιστική άσκηση.

Οι «διορθώσεις» δεν αποκαθιστούν τον χαμένο προγραμματισμό

Στα μέτρα αντιμετώπισης που περιγράφει το σχετικό ρεπορτάζ περιλαμβάνονται το άνοιγμα πρόσθετων Κέντρων και η επίσπευση της επόμενης σειράς από τον Φεβρουάριο στον Ιανουάριο. Η δεύτερη αλλαγή αποτυπώνεται πλέον στον επίσημο πίνακα της Στρατολογίας.

Αυτές οι κινήσεις παραπέμπουν σε εκ των υστέρων προσαρμογή ενός σχεδιασμού που δεν αντιστοίχισε εγκαίρως τις κατατάξεις με τις υποδομές. Το υπουργείο οφείλει να δημοσιοποιήσει πόσοι μεταφέρονται, με ποια κριτήρια, ποια Κέντρα θα λειτουργήσουν επιπλέον και ποιες εγκαταστάσεις έχουν ελεγχθεί.

Η διαβεβαίωση ότι οι περισσότεροι θα καταταγούν κανονικά αφήνει αναπάντητο τι θα συμβεί στους υπόλοιπους. Και όσοι συμμορφώθηκαν με τις διαδικασίες, διέκοψαν εγκαίρως τις αναβολές τους και οργάνωσαν τη ζωή τους δικαιούνται κάτι περισσότερο από την ενημέρωση ότι, τελικά, ο Στρατός δεν τους χωράει στην ώρα τους.

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