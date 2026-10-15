«Φαιά νεύρωση»: Μία παράσταση για τον ναρκισσισμό με την υπογραφή της Ρούλας Πατεράκη

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Ένας μοντέρνος μονόλογος για τον ναρκισσισμό που μαστίζει τον δυτικό κόσμο είναι η «Φαιά νεύρωση» της Έρσης Νιαώτη, που από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ανεβαίνει στο Θέατρο Λύχνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη.

Το σώμα, πρωταρχικό είδωλο σε όλη την υπερβολή, η εξευτελιστική ανάγκη να αγαπηθεί αυτό το σώμα, η βουλιμία – νευρική ανορεξία, διαταραχή του ψυχισμού, η κοινωνική απόσυρση, η συναισθηματική αποξένωση, οι τάσεις φυγής και το έλλειμμα προορισμού συνθέτουν όψεις της ακραίας συνθήκης, απότοκο του δυτικού πολιτισμού και όχι μόνο, με την οποία θα αναμετρηθεί η ηρωίδα στον μονόλογο της Έρσης Νιαώτη. Με χιούμορ, σαρκασμό, ποίηση, video art, μία γυναίκα-κορίτσι, επιτέλους, θα τα πει όλα.

Η δραματουργία είναι της Ρούλας Πατεράκη και της Έρσης Νιαώτη και η σκηνοθεσία της Ρούλας Πατεράκη. Πρωταγωνιστεί η Λίλη Τσεσματζόγλου. Ερμηνεύουν: Τασία Σοφιανίδου, Σπύρος Βάρελης. Συμμετέχει ο Γιάννης Στάνκογλου. Βοηθός σκηνοθέτης είναι η Ευανθία Κουρμούλη, ενώ η σκηνογραφία είναι του Γιάννη Αρβανίτη, η μουσική της Μαριλένας Ορφανού, τα κουστούμια της Γιοβάννας Πρασίνου και ο σχεδιασμός φωτισμών του Γιάννη Δρακουλαράκου. Video director: Χρήστος Δημολίκας.

Η παράσταση βασίζεται στο πρωτότυπο έργο της Έρσης Νιαώτη «Κοιμήθηκα με τα μαλλιά μου μέσα σε ένα άδειο κουτί πίτσας» (εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, 2017).

Πληροφορίες: Θέατρο Λύχνος, Χαλκιδικής 83 και Ιερά Οδός, Γκάζι.

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