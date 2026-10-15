Η Olivia Rodrigo συναντά την Chappell Roan στη νέα εκδοχή του «Expectations»

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Η Ολίβια Ροντρίγκο (Olivia Rodrigo) και η Τσάπελ Ρόουν (Chappell Roan) ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία νέα εκδοχή του τραγουδιού «expectations», που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Σε παραγωγή του Daniel Nigro, το τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία της Bardia Zeinali, σύμφωνα με το Variety.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ροντρίγκο επιβεβαίωσε την είδηση ενώ μοιράστηκε ένα κοινό στιγμιότυπο με τη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια όπου φαίνεται να ποζάρουν σε ένα ρετρό κίτρινο αυτοκίνητο φορώντας ρούχα της δεκαετίας του ΄80 με την πινακίδα κυκλοφορίας να αναγράφει: «XPECT8NS».

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που ανακοινώνω το expectations με τη συμμετοχή της Τσάπελ Ρόουν!!!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια του «drop dead».

Σημειώνεται ότι το «expectations» είναι το 12ο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της Ροντρίγκο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Ο δίσκος έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 τον Ιούνιο, σημειώνοντας πωλήσεις ισοδύναμες των 485.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ μόλις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Η συνεργασία έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Τσάπελ Ρόουν εμφανίστηκε στο εναρκτήριο Φεστιβάλ της Ροντρίγκο «Daisy Chain Fields» στο Irvine στην Καλιφόρνια στις 29 Αυγούστου.

Από την πλευρά της διοργανώνει τη δική της φιλανθρωπική δράση στο Λος Άντζελες στις 21 και 22 Οκτωβρίου για την ενίσχυση των τρανς νέων και των ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτήτων. Η διήμερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Shrine Auditorium και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις από τη Lola Young, την Caroline Polachek, τη Tinashe, καθώς και το συγκρότημα MUNA.

Παράλληλα, η Ροντρίγκο βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική για την προώθηση του νέου άλμπουμ της. Τον Μάρτιο θα ταξιδέψει στην Ευρώπη και θα πραγματοποιήσει συναυλίες στο Λονδίνο, τη Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ.

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