«Όλα θέατρο» στο ΚΘΒΕ με περισσότερες από 15 νέες παραγωγές τη σεζόν 2026-2027

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Με το σύνθημα «Όλα θέατρο», που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του για ένα θέατρο ανοιχτό στη διαφορετικότητα, εξωστρεφές και συμπεριληπτικό, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) ανακοίνωσε τον καλλιτεχνικό του προγραμματισμό για τη θεατρική περίοδο 2026-2027. Στόχος είναι η διαρκής διεύρυνση των ορίων της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και η ενίσχυση της σχέσης του οργανισμού με την κοινωνία και την πόλη.

Με περισσότερες από 15 νέες παραγωγές, παραστάσεις που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά, καθώς και παραγωγές στο πλαίσιο των Δημητρίων 2026, το ΚΘΒΕ διαμορφώνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει το κλασικό με το σύγχρονο και το ελληνικό με το διεθνές. «Γιατί το θέατρο δεν είναι μόνο οι παραστάσεις και οι ιστορίες που εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια των θεατών. Είναι οι ιδέες που γεννά, οι μνήμες που ενεργοποιεί, οι διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές που φέρνει σε διάλογο και οι συναντήσεις που δημιουργεί. Είναι, επίσης, η δυνατότητα να αναμετριέται με το παρελθόν, να αφουγκράζεται το παρόν και να θέτει ερωτήματα για το μέλλον», τόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέριος Πελτέκης.

«Πιστεύω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης μπορεί να στηρίξει ακόμη περισσότερο το ΚΘΒΕ, γιατί είναι το δικό του θέατρο. Είναι το θέατρο που κοσμεί την πόλη και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ελεύθερο θέατρο. Είναι ένα θέατρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου έχουν θέση όλοι, νέοι και παλαιότεροι δημιουργοί, οι νέες τάσεις, οι πρωτοποριακές προτάσεις, αλλά και οι πιο κλασικές προσεγγίσεις», ανέφερε από την πλευρά του ο νέος αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ, Λευτέρης Πλασκοβίτης.

Από την πλευρά της, η διοικητική-οικονομική διευθύντρια του οργανισμού, Κωνσταντία Παπαποστόλου, υπογράμμισε ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2026, από το υπουργείο Πολιτισμού και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το 30% πρέπει να καλυφθεί από ίδια έσοδα του θεάτρου, ενώ το υπόλοιπο 70% καλύπτεται από το Δημόσιο και το υπουργείο Πολιτισμού. «Με τη χαμηλή τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούμε σταθερά, κατανοώντας τι σημαίνει πληθωρισμός και θέλοντας να διατηρούμε το κοινό στις αίθουσες, δεν είναι εύκολο να εξασφαλίζουμε το 30% των εσόδων μας. Το καταφέρνουμε, όμως, με παραστάσεις που έχουν σημαντική απήχηση και αξιόλογο αριθμό εισιτηρίων, αλλά και με τη στήριξη χορηγών και μεγάλων επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενισχύσουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα του θεάτρου μας», εξήγησε.

Οι νέες παραγωγές και οι διεθνείς συνεργασίες

Στις νέες παραγωγές του ΚΘΒΕ περιλαμβάνεται η «Μικρά Αγγλία» της Ιωάννας Καρυστιάνη, σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη, που κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου. Όπως εξήγησε ο σκηνοθέτης, η παράσταση δεν επιχειρεί να αναπαραγάγει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου ούτε να μεταφέρει αυτούσιες στη σκηνή τις εικόνες του μυθιστορήματος. «Θέλαμε να παρουσιάσουμε τους ηθοποιούς να αφηγούνται την ιστορία μπροστά στο κοινό, σαν να πρόκειται για δικούς τους ανθρώπους. Να αναζητήσουμε, δηλαδή, έναν τρόπο ώστε το μυθιστόρημα να γίνει πιο άμεσο και κατανοητό για τον θεατή», ανέφερε ο κ. Πυργιέρης.

Τον Μάρτιο του 2027 ακολουθεί η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, με τη Ρούλα Πατεράκη στον κεντρικό ρόλο. Στην παράσταση, το ηχητικό τοπίο δεν θα βασίζεται σε μια μηχανικά παραγόμενη μουσική σύνθεση, αλλά σε ήχους και φωνές.

Τον Μάιο του 2027 αναμένεται η πρεμιέρα της παράστασης «Αναζητώντας τον Θεμιστοκλή» του διεθνούς φήμης Γάλλου συγγραφέα και σκηνοθέτη Pascal Rambert. Ο Rambert δημιουργεί το έργο μέσα από τη συνεργασία του με τους ηθοποιούς του ΚΘΒΕ, τους οποίους γνωρίζει και με τους οποίους συνομιλεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, γράφοντας τους ρόλους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρόβες, αλλά και οι ζωές των ηθοποιών, οι προσωπικές τους ιστορίες, οι σχέσεις αγάπης και φιλίας, οι ελπίδες, τα όνειρα και οι αντιπαλότητές τους.

Ένας ακόμη σκηνοθέτης από το εξωτερικό συνεργάζεται φέτος με το ΚΘΒΕ. Πρόκειται για τον Σλόμπονταν Ουνκόφσκι, ο οποίος σκηνοθετεί τον «Μετρ και τη Μαργαρίτα» του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, σε θεατρική απόδοση-διασκευή του Ντέγιαν Ντουκόφσκι. Η πρεμιέρα της παράστασης έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο «Ιούλιος Καίσαρ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε απόδοση και σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2027.

Η παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» της Βίλιας Χατζοπούλου, σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Θέμη Πάνου, αποτελεί παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 και εντάσσεται στο πρόγραμμα SYSTEMA – For the Greek Performing Arts, που αποσκοπεί στην προβολή της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Θα παρουσιαστεί από τις 25 Νοεμβρίου για δέκα παραστάσεις και θα επιστρέψει τον Φεβρουάριο για άλλες δέκα.

Η «Ραψωδία Ω – Έκτορος Λύτρα», από την «Ιλιάδα» του Ομήρου, σε μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτη και σκηνοθεσία Δαμιανού Κωνσταντινίδη, κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2027. Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε συγκινημένος στη συνάντηση του Πρίαμου με τον Αχιλλέα, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που αποτελεί ταυτόχρονα και μια απάντηση στην αμίλητη φρίκη κάθε εποχής».

Για τις 20 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα του «Κύκλου με την κιμωλία» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σε σκηνοθεσία Κυριακής Σπανού. «Η παράσταση θέλει να διερευνήσει πώς υπάρχουμε μέσα στο χάος και πώς παίρνουμε αποφάσεις μέσα σε αυτό, όλοι μας, ώστε να μπορέσει, ενδεχομένως, να ξανασχηματιστεί ένας κύκλος», επισήμανε η σκηνοθέτιδα.

Οι «Γίγαντες του βουνού» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ευδόκιμου Τσολακίδη, θα ανέβουν τον Μάιο του 2027. Στο έργο τίθεται το βαθύ υπαρξιακό ερώτημα για τη μοίρα της τέχνης και τη δυνατότητά της να επιβιώσει σε έναν κόσμο που δεν είναι πλέον διατεθειμένος να την ακούσει.

Στις νέες παραγωγές περιλαμβάνεται και η «Αντιγόνη Rex» της Lindsay Price, που θα παρουσιαστεί την ερχόμενη χειμερινή περίοδο από την Εφηβική Σκηνή του ΚΘΒΕ, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. «Ετοιμάζουμε μια παράσταση με 15 άτομα, με μουσική και χορό, γιατί οι έφηβοι είναι, πάνω απ’ όλα, οι αυριανοί πολίτες. Το θέατρο διαμορφώνει πολίτες που σκέφτονται και θέλουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ώστε οι έφηβοι να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις που θα τους βοηθήσουν να γίνουν ακόμη καλύτεροι άνθρωποι», τόνισε ο κ. Πλασκοβίτης.

Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται ήδη το «Μισό του μηδέν» του Μηνά Βιντιάδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Το έργο πραγματεύεται την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Στον ίδιο χώρο, από τον Ιανουάριο του 2027, θα παρουσιαστεί το «Αράφ» του Γιάννη Τσίρου, σε σκηνοθεσία Βίλιας Χατζοπούλου. Πρόκειται για μια αλληγορία γύρω από τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση των προσφύγων που διασώζονται από ναυάγια στο Αιγαίο. Τον Μάρτιο του 2027 ξεκινούν οι παραστάσεις του «Πατέρα» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, σε σκηνοθεσία Πέρη Μιχαηλίδη.

Το «Τέλος του μοναχικού διαβάτη» του Χριστόφορου Χριστοφή, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντωνάκου, εξερευνά τα όρια της ύπαρξης. Ο σκηνοθέτης περιέγραψε το τέλος ως «το τέλος μιας εποχής, το τέλος των σκέψεων, ίσως και το τέλος της ύπαρξης. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι ένα υπαρξιακό δράμα, αλλά ένα υπαρξιακό θρίλερ», είπε χαρακτηριστικά.

Η μαύρη κωμωδία «Black Birthday» του Κώστα Σταύρου, σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολάου, κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου στο φουαγιέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Με γρήγορο ρυθμό, αιχμηρό χιούμορ και ανατροπές, το έργο αναδεικνύει τις ανθρώπινες συγκρούσεις και τους χαρακτήρες μέσα από μια αλληλουχία κωμικών καταστάσεων. «Είναι μια δουλειά που, πιστεύω, μας βοηθά να ανακαλύψουμε μέσα από το θέατρο πτυχές της καθημερινότητάς μας. Παράλληλα, αναδεικνύει τις ανθρώπινες συγκρούσεις και τους χαρακτήρες μέσα από μια αλληλουχία κωμικών καταστάσεων», σημείωσε ο κ. Νικολάου.

Παράλληλα, συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά οι παραστάσεις «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ, «Αυτή η νύχτα μένει», «Ήλιος με ξιφολόγχες» του Γιώργου Σκαμπαρδώνη και «Ζορμπάς» του Νίκου Καζαντζάκη.

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