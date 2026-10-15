RJ Mitte: Το «αντίο» της Anna Gunn στον τηλεοπτικό της γιο – «Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου»

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Το δικό της «αντίο» είπε η Άννα Γκαν στον «αγαπημένο τηλεοπτικό γιο» της και συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Breaking Bad», RJ Mitte που αυτοκτόνησε σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σε δήλωση που παραχώρησε στο περιοδικό People, η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε τη Σκάιλερ Γουάιτ, μητέρα του Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ, τον οποίο ενσάρκωσε ο RJ Mitte και στους πέντε κύκλους της βραβευμένης με Emmy σειράς, θυμήθηκε τη συνεργασία τους και το «πόσο τυχερή ήταν που υποδύθηκε την τηλεοπτική του μητέρα».

Η 58χρονη ηθοποιός ανέφερε στη δήλωσή της ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ» την πρώτη της συνάντηση με τον RJ, όταν εκείνος ήταν μόλις 14 ετών. «Αμέσως με εντυπωσίασε το βάθος και η πολυπλοκότητα ενός τόσο νέου ανθρώπου. Ήταν ευγενικός και τολμηρός, εξαιρετικά καλόκαρδος και με απίστευτο χιούμορ, λίγο επαναστάτης, όπως κάθε έφηβος, αλλά ταυτόχρονα πρόθυμος να μάθει και να εξελίξει την τέχνη του», έγραψε η Γκαν.

‘Breaking Bad’ Star Anna Gunn Remembers RJ Mitte as Her ‘Beloved TV Son’ After His Death at 34: ‘You Live in My Heart’ https://t.co/eps8AdUsks — People (@people) October 14, 2026

«Πάνω απ’ όλα, ήταν απόλυτα αποφασισμένος να μην επιτρέψει στην αναπηρία του να τον εμποδίσει, αλλά αντίθετα να τη μετατρέψει σε ευκαιρία για να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους άλλους, μέσα από την απόλυτα αληθινή ερμηνεία του ως Γουόλτερ “Φλιν” Τζούνιορ», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική υπήρξε η παρουσία του RJ Mitte τόσο στη σειρά όσο και στη δική της ζωή. «Πόσο τυχεροί ήμασταν που ο RJ έγινε μέλος της οικογένειας του Breaking Bad και φώτισε τις ζωές μας. Πόσο τυχερή ήμουν που υποδύθηκα την τηλεοπτική του μητέρα, που τον είδα να εξελίσσεται ως ηθοποιός και ως άνθρωπος με το πέρασμα των κύκλων της σειράς, αλλά και όλα τα επόμενα χρόνια, καθώς συνέχιζε να προσφέρει στην κοινότητά του μέσα από την ακούραστη δράση του για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των άλλων και το φιλανθρωπικό του έργο. Ήμουν τόσο περήφανη γι’ αυτόν. Όλοι ήμασταν».

Η Γκαν παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τη θλίψη που προκαλεί μια τόσο μεγάλη απώλεια. «Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν τον σπαραγμό από μια τόσο βαθιά απώλεια, την απώλεια ενός υπέροχου νέου ανθρώπου που είχε τόσο μεγάλη επίδραση σε αυτόν τον κόσμο και είχε ακόμη τόσα πολλά μπροστά του».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η ηθοποιός επέλεξε να επικεντρωθεί στις προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε με τον RJ Mitte. «Αυτό που επιλέγω να θυμάμαι και να κρατώ στην καρδιά μου σήμερα είναι οι ήσυχες, προσωπικές στιγμές που μοιράστηκα με τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιο μου. Στιγμές αμοιβαίας στήριξης και κατανόησης, στιγμές που γελούσαμε μέχρι δακρύων και κάναμε χαζομάρες, στιγμές φροντίδας και βαθιάς αγάπης. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου, πολυαγαπημένε μου RJ», έγραψε.

Η Γκαν ολοκλήρωσε τη δήλωσή της προτρέποντας όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αναζητήσουν βοήθεια.

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