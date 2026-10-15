Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα με 78 χτυπήματα και λεία 350.000 ευρώ – Βίντεο-ντοκουμέντο από την έφοδο

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Βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση στα Μέγαρα, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές. Η ομάδα εμπλέκεται σε τηλεφωνικές απάτες, διαρρήξεις σπιτιών και κλοπές, με τις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν να ανέρχονται σε 78 και το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε 350.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Οκτωβρίου και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι ατόμων, ηλικίας από 24 έως 38 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον οκτώ πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της ΟΠΚΕ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τον Ιανουάριο του 2026 και τα μέλη της λειτουργούσαν με καταμερισμό αρμοδιοτήτων, αναπτύσσοντας τρεις διαφορετικούς τρόπους εγκληματικής δράσης.

Τηλεφωνικές παγίδες με δήθεν ελέγχους ρεύματος και φορολογικές εκκρεμότητες

Βάση της τηλεφωνικής δραστηριότητας της ομάδας ήταν τα Άνω Λιόσια, όπου είχε εγκατασταθεί το τηλεφωνικό της κέντρο. Από εκεί, μέλη της πραγματοποιούσαν αρχικές κλήσεις σε πολίτες, αξιολογούσαν τις αντιδράσεις τους και, όταν εντόπιζαν πιθανά θύματα, τα συνέδεαν με τον κεντρικό τηλεφωνητή, ο οποίος αναλάμβανε να προχωρήσει την απάτη.

Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικοί ή αστυνομικοί, με στόχο να αποσπάσουν μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα.

Σε μία από τις μεθόδους τους, επικαλούνταν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως διαρροή ρεύματος ή ενδεχόμενη ρευματοκλοπή, προειδοποιώντας για διακοπή της παροχής ή επιβολή προστίμου. Για να κάνουν τους ισχυρισμούς τους πιο πειστικούς, χρησιμοποιούσαν ακόμη και ηχογραφημένα μηνύματα που θύμιζαν την τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια, έδιναν οδηγίες στα θύματα για δήθεν ελέγχους μέσα στα σπίτια τους, επικαλούμενοι τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτρικής βλάβης. Με αυτόν τον τρόπο, τα έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία της κατοικίας. Την ώρα που οι πολίτες απασχολούνταν με τις υποτιθέμενες διαδικασίες, συνεργοί εισέρχονταν στον χώρο και αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

Μετά την αφαίρεση των τιμαλφών, άλλο μέλος εμφανιζόταν ως αστυνομικός, επιχειρώντας να συλλέξει πληροφορίες για όσα είχαν κλαπεί και για τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε γίνει η πράξη.

Σε άλλες περιπτώσεις, έκαναν λόγο για υποτιθέμενες φορολογικές εκκρεμότητες. Τα μέλη παρουσιάζονταν ως βοηθοί λογιστών και ενημέρωναν τα θύματα ότι επρόκειτο να τους επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο, όπως ισχυρίζονταν, είχαν καταφέρει προσωρινά να αναστείλουν.

Ως δικαιολογία επικαλούνταν την ύπαρξη αντικειμένου αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή. Παράλληλα, συγκέντρωναν στοιχεία για τα περιουσιακά δεδομένα των πολιτών και τυχόν αλλαγές στην οικονομική τους κατάσταση.

Ακολούθως, προειδοποιούσαν για πρόσθετες κυρώσεις εξαιτίας της κατοχής αδήλωτων τιμαλφών και ζητούσαν από τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Ο ισχυρισμός τους ήταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωρηθούν σε σχετικό σύστημα. Μετά τη συνεννόηση με τα θύματα, ο «εισπράκτορας» πήγαινε στο προκαθορισμένο σημείο και παραλάμβανε τα αντικείμενα.

Διαρρήξεις σε έξι περιοχές της Αττικής με οργανωμένο σχέδιο

Το δεύτερο σκέλος της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης αφορούσε διαρρήξεις κατοικιών στην Ελευσίνα, τη Μαγούλα, τη Μάνδρα, τη Νίκαια, το Κερατσίνι και το Χαϊδάρι.

Οι δράστες επέλεγαν σπίτια κατά τις μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, αφού πρώτα βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν. Κατά την είσοδό τους στις κατοικίες κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους και απενεργοποιούσαν τους συναγερμούς, ενώ άλλα μέλη επιτηρούσαν τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι συνεργοί που βρίσκονταν έξω από τα σπίτια παρέμεναν σε επικοινωνία με όσους συμμετείχαν στις διαρρήξεις, ώστε να τους ειδοποιούν σε περίπτωση που επέστρεφαν οι ένοικοι ή εμφανίζονταν αστυνομικοί.

Για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις δηλωμένες σε στοιχεία τρίτων, ενώ σε ορισμένα οχήματα τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όταν συναντούσαν ενοίκους κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων, κατέφευγαν σε απειλές προκειμένου να διαφύγουν.

Στο στόχαστρο παλαιότερα αυτοκίνητα

Η τρίτη μορφή εγκληματικής δραστηριότητας περιλάμβανε την αφαίρεση καταλυτών από σταθμευμένα οχήματα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων.

Τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν τα αυτοκίνητα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ένας συνεργός αναλάμβανε να οδηγεί το όχημα διαφυγής και να επιτηρεί την περιοχή.

Στη δράση της οργάνωσης αποδίδεται, επίσης, ληστεία σε βάρος άνδρα, από τον οποίο αφαιρέθηκαν 2.000 ευρώ με τη χρήση βίας.

Τα ευρήματα των Αρχών

Κατά τις έρευνες στα σπίτια και στους χώρους όπου εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, κοσμήματα και χρυσαφικά, σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων, ρούχα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση των πράξεων, δύο πιεσόμετρα, λεπίδες σπαθοσέγας, μία θρησκευτική εικόνα και μία παιχνιδομηχανή.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2.915 ευρώ σε μετρητά και επτά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τις εγκληματικές ενέργειες.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τη ληστεία, την αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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