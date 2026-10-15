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15.10.2026 17:36

NAVTEX για την άσκηση EUNOMIA στις 26 Οκτωβρίου

15.10.2026 17:36
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shutterstock

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NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση EUNOMIA εκδόθηκε εκ μέρους της Ελλάδας, η οποία θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπονται επιπλέον δραστηριότητες και στις 26 Οκτωβρίου.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς πλησιάζει η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου Κρήτης-Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector.

Μάλιστα, θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης της σχετικής NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με την οποία θα γνωστοποιηθούν οι περιοχές και η διάρκεια των ερευνών.

Την ίδια ώρα, σε τροχιά επανέναρξης εισέρχονται οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου (Great Sea Interconnector), με το γαλλικής σημαίας πλοίο ABEILLE MARENGO να αναλαμβάνει τις σχετικές εργασίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, έχει υποβληθεί αίτημα για την κατ’ εξαίρεση χρήση του πλοίου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων στη διαδρομή Κρήτης-Κύπρου.

Οι εργασίες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εξωτερικών, περιλαμβάνουν τη λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα και τη συλλογή γεωτεχνικών δεδομένων, ώστε να καθοριστεί η καταλληλότερη διαδρομή για την πόντιση του καλωδίου.

Το πλοίο υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, γνωστοποιώντας μεταξύ άλλων τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

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