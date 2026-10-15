Έρχεται νέα κακοκαιρία με βροχές και κρύο από την Παρασκευή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, τι θα γίνει στην Αττική – Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Takeaways by to pontiki AI Μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή, προκαλώντας βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Τα καιρικά φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με σταδιακή εξασθένηση έως το βράδυ του Σαββάτου.

Οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 17 και 19 βαθμών Κελσίου το Σάββατο.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, αν και οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές.

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Νέο κύμα μίνι κακοκαιρίας έρχεται στη χώρα από την Παρασκευή με βροχές και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, θυμίζοντας ένα κάπως πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Οι βροχές θα επεκταθούν σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της χώρας την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους λίγο πιο έντονα, ιδιαίτερα σε περιοχές του Αιγαίου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 17 με 19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές το Σάββατο, παραμένοντας σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια, αν και το κρύο θα διατηρηθεί για την εποχή.

Κολυδάς: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με ήπια φαινόμενα

Για μια νέα διαταραχή κάνει λόγο σε αναρτήσεις του ο Θοδωρής Κολυδάς, χωρίς ωστόσο αυτή να έχει τα χαρακτηριστικά «επικείμενης θεομηνίας» , καθώς τα φαινόμενα θα είναι σχετικά ήπια.

«Ο καιρός παρουσιάζει μια σαφώς πιο ήπια εικόνα, χωρίς να διαφαίνονται προς το παρόν αξιόλογες βροχοπτώσεις. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως να αναμένονται γενικευμένες βροχές ή μεγάλα ύψη υετού.

Μια ευχάριστη εξέλιξη μετά την πρόσφατη περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων, με την απαραίτητη πάντοτε παρακολούθηση των νεότερων προγνωστικών δεδομένων».

Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη νέα κακοκαιρία

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά, τα βορειοανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει νέα επιδείνωση από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο αναμένονται βροχές, τοπικές καταιγίδες και ισχυροί βοριάδες, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές. Η νέα κακοκαιρία προβλέπεται να διατηρηθεί έως το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να επιστρέψουν από το απόγευμα της Παρασκευής και να συνεχιστούν έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Αναλυτικά ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και κατά διαστήματα και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες.

Από αργά το βράδυ, οι βροχές θα ενταθούν στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και τις δυτικές Κυκλάδες, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Παράλληλα, λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και τους 20 με 21 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικά, κυρίως στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αρχικά θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί, 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε μεταβλητούς ασθενείς.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σάββατο (17/10): Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Το Σάββατο, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες της ημέρας στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν κυρίως είναι το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σταδιακά, μέχρι το απόγευμα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια ενδέχεται να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς.

Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, τοπικά 5 με 6 μποφόρ, και από το μεσημέρι θα στραφούν σε μεταβλητούς έως 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα πολύ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στις περισσότερες περιοχές, παραμένοντας σε ιδιαίτερα χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 17 με 19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά, κυρίως στη νότια Κρήτη, θα αγγίξουν τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή (18/10): Βελτιώνεται ο καιρός με περισσότερη ηλιοφάνεια

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι ασθενείς άνεμοι, 2 με 4 μποφόρ. Μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ωστόσο θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς και τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

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