O Δούκας ζητά συνάντηση με τον Ταχιάο για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη

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Επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον υφυπουργό Νικόλαο Ταχιάο, έστειλε σήμερα Πέμπτη 15/10 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, την οποία και δημοσιοποίησε για εξελίξεις γύρω από τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό.

Ο κ. Δούκας ζητά συνάντηση το ταχύτερο δυνατόν, με την παρουσία εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των κατοίκων, της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η επιστολή του Χάρη Δούκα

«Κύριοι Υπουργοί, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα συνεχίζουν να κυριαρχούν στους πολίτες που κατοικούν στις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης. Οι αυτοψίες του ΤΕΕ αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων σε ορισμένες πολυκατοικίες, τα οποία απαιτούν άμεσες και σοβαρές παρεμβάσεις. Η αποκατάσταση των ζημιών και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες δεν έχει προχωρήσει. Επίσης οι σχεδιασμοί για την επανεκκίνηση των εργασιών του μετρό δεν έχουν συζητηθεί με τους κατοίκους και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα μεγαλύτερα προβλήματα.

Για τους λόγους αυτούς είναι επιβεβλημένη μια συνάντησή μας το ταχύτερο δυνατόν, με την παρουσία των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των κατοίκων, της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας. Συνάντηση στην οποία θα συζητηθούν όλα τα ανωτέρω προβλήματα, ώστε να υπάρξουν χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις ασφάλειας για τους κατοίκους, αλλά και να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών».

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