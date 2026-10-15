Νέα έκρηξη στη Motor Oil: Δύο τραυματίες εργαζόμενοι λίγες ημέρες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα

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Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο εργαζομένων εργολαβικού συνεργείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στη μονάδα 750, η οποία βρισκόταν εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης (shut down) και συγκεκριμένα σε εργασίες συντήρησης εναλλάκτη υψηλής πίεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών σημειώθηκε έκρηξη και ισχυρός κρότος, χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι δύο τραυματίες φέρεται να υπέστησαν εγκαύματα και κατάγματα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ενδέχεται να εισέπνευσαν αέρια. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το νέο ατύχημα σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα της 9ης Οκτωβρίου, στο ίδιο διυλιστήριο, όταν δύο εργαζόμενοι, ηλικίας 43 και 50 ετών, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την αποκόλληση καπακιού δεξαμενής. Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας των διυλιστηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι της Motor Oil, με τη στήριξη κλαδικών σωματείων, πραγματοποίησαν απεργία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

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