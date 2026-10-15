Πλαστικά Θράκης: Νέα επένδυση στην Ελλάδα και συνεργασία με την iCup για την αγορά εστίασης

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Στην ενίσχυση της παραγωγικής του δραστηριότητας στην Ελλάδα και στη διεύρυνση της παρουσίας του στην αγορά της επαγγελματικής εστίασης προχωρά ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, συνδυάζοντας επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό με την ανάπτυξη συνεργασιών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσεται η νέα συνεργασία με την iCup, η οποία αφορά την παραγωγή του FreezeCup, ενός επαναχρησιμοποιούμενου ποτηριού που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Athens Coffee Festival 2026, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Η συγκεκριμένη συνεργασία συνοδεύεται από επένδυση σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό στην Ελλάδα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη δυνατότητα ταχύτερης ανταπόκρισης στις παραγγελίες και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Το FreezeCup αποτελεί προϊόν που συνδυάζει την επαναχρησιμοποίηση με τη λειτουργικότητα, απευθυνόμενο σε μια αγορά όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που εξυπηρετούν τις καθημερινές λειτουργικές τους ανάγκες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν, το προϊόν προστατεύεται από Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας, ενώ έχει κατατεθεί και αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά HoReCa

Η αγορά HoReCa, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις καφέ, αποτελεί έναν από τους κλάδους με σημαντική σύνδεση με την τουριστική δραστηριότητα και την εγχώρια κατανάλωση.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο, η διαθεσιμότητα προϊόντων, η ποιότητα, το κόστος και η αξιοπιστία των προμηθευτών αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής συνεργατών.

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης διαθέτει πολυετή δραστηριότητα στην παραγωγή ποτηριών για τον κλάδο της εστίασης και επιδιώκει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη τεχνογνωσία του, επεκτείνοντας παράλληλα τις παραγωγικές του δυνατότητες.

Η συνεργασία με την iCup εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς συνδέει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος με την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή.

Παράλληλα, η επένδυση σε εξοπλισμό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις των επαγγελματιών της εστίασης διαφοροποιούνται και η ζήτηση για επαναχρησιμοποιούμενες λύσεις αποκτά αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Για τον Όμιλο Πλαστικά Θράκης, η αγορά HoReCa αποτελεί πεδίο περαιτέρω ανάπτυξης, με τις νέες επενδύσεις και τις συνεργασίες να λειτουργούν συμπληρωματικά προς την ήδη υφιστάμενη δραστηριότητά του.

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