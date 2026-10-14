Από την αποκατάσταση στην πρόληψη: Πώς τα αντιδιαβρωτικά έργα προστατεύουν τις πυρόπληκτες περιοχές (photos/video)

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Η αποκατάσταση μίας περιοχής μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά δεν σταματά, όταν σβήσουν οι φλόγες. Για τις καμένες εκτάσεις, η επόμενη ημέρα αφορά την προστασία του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε η φύση να μπορέσει να αναγεννηθεί.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Petroleum, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων σε πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, της Βοιωτίας και του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της συνολικής στήριξης, ύψους €25 εκατ., που έχει ανακοινώσει για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καλύπτουν περίπου 9.000 στρέμματα. Η συνεισφορά της για την υλοποίησή τους ξεπερνά τα €4,7 εκατ., ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις σε περιοχή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις σε περιοχή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Γιατί είναι σημαντικά τα αντιδιαβρωτικά έργα;

Μετά από μια πυρκαγιά, η απώλεια της βλάστησης αφήνει το έδαφος περισσότερο εκτεθειμένο στη διάβρωση και στην επιφανειακή απορροή του νερού. Τα αντιδιαβρωτικά έργα λειτουργούν προστατευτικά, συμβάλλοντας στη συγκράτηση φερτών υλικών και σπόρων, στον περιορισμό της διάβρωσης και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τη φυσική αναγέννηση των δασικών εκτάσεων. Παράλληλα, συμβάλλουν στη συγκράτηση και ταμίευση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού στο έδαφος και, όπου απαιτείται, μπορούν να υποστηρίξουν την τεχνητή αναδάσωση.

Η σημασία των αντιδιαβρωτικών έργων αποτυπώνεται στη Δυτική Αττική και στη Βοιωτία. Στη Δυτική Αττική, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στις λεκάνες απορροής πάνω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα καθώς και σε εκτάσεις νοτιοδυτικά του όρους Αιγάλεω, ενώ στη Βοιωτία τα έργα συμβάλλουν στην προστασία των παραθαλάσσιων οικισμών Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου του Δήμου Θηβαίων, περιορίζοντας έτσι τη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή και ενισχύοντας την προστασία από τις επιπτώσεις έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Η υλοποίηση των έργων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Μάλιστα, η HELLENiQ ENERGY, ως «Ανάδοχος Αποκατάστασης», έχει αναθέσει την υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων σε 18 Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας από όλη την Ελλάδα, με στόχο την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωσή τους.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, στο πεδίο των αντιδιαβρωτικών έργων στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, και ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κατά την επίσκεψή τους σε περιοχή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, όπου έχουν ξεκινήσει τα αντιδιαβρωτικά

Μια διαρκής παρουσία στις περιοχές που δοκιμάζονται

Οι σημερινές παρεμβάσεις αποτελούν συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας της HELLENiQ ENERGY για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει χρηματοδοτήσει και υλοποιήσει μελέτες και αντιδιαβρωτικά έργα σε περιοχές, όπως είναι η Βαρυμπόμπη, ο Σχίνος Κορινθίας, τα Γεράνεια Όρη και η Ραπεντώσα Μαραθώνα, με τις συνολικές παρεμβάσεις να ξεπερνούν, πλέον, τα 30.000 στρέμματα.

Για την HELLENiQ ENERGY, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης εταιρικής υπευθυνότητας, με στόχο τη δημιουργία θετικού και διαρκούς αποτυπώματος στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Έτσι, η προσέγγιση της HELLENiQ ENERGY συνδέει την άμεση υποστήριξη των περιοχών που δοκιμάζονται, με τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική αποκατάσταση και την πρόληψη. Γιατί η ουσιαστική προστασία μιας πυρόπληκτης περιοχής δεν αφορά μόνο το σήμερα αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της απέναντι στις προκλήσεις του αύριο.

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