Ο Θεόφιλος της Δανάης…

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Τα νεανικά χρόνια του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην πόλη του Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο της Κρήτης, μέσα από δύο διαφορετικής ηλικίας «ήρωες», έναν παππού και ένα παιδί, γίνονται παραμύθι για παιδιά και ενήλικες από τη Δανάη Μπασαντή, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 Γράμματα.

Ο παππούς Θεόφιλος και ο εγγονός Σήφης ακολουθούν με διαλεκτικό τρόπο τους σταθμούς του Δομήνικου στη μόρφωση και στην καλλιτεχνική του διαδρομή στο Κρητικό Εργαστήριο. Γνωρίζουμε έτσι και εμείς επιφανείς ζωγράφους της Κρητικής Σχολής, όπως ο Γεώργιος Κλόντζας και ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, που εκπαιδεύουν τον Δομήνικο.

Στην Κρητική Σχολή και στο καλλιτεχνικό της ύφος που αναπτύχθηκε στην Κρήτη, η οποία βρισκόταν υπό την κατοχή των Βενετών, ο Δομήνικος εξοικειώνεται με δύο ζωγραφικές «σχολές», της Βυζαντινής και της Δυτικής / Αναγεννησιακής Τέχνης.

Τα σημαντικά έργα. Η Δανάη αναδεικνύει από τα σημαντικά έργα του Θεοτοκόπουλου αυτά που ανήκουν στην Κρητική Σχολή Ζωγραφικής:

● «Η Προσκύνηση των Μάγων» εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα.

● Η εικόνα της «Κοίμησης της Θεοτόκου» βρίσκεται στην Παναγία των Ψαριανών, στην Ερμούπολη της Σύρου. Ανακαλύφθηκε πριν από μερικά χρόνια.

Όπως λέει η ίδια η Δανάη, «το βιβλίο ‘‘Ο Δομήνικος από την Κρήτη’’ γράφτηκε με πολύ μεράκι και αγάπη για την Τέχνη, την Αρχαιολογία και την Ιστορία, θέλοντας να φέρω μικρούς και μεγάλους κοντά στην ελληνική τέχνη. Για μένα άλλωστε η τέχνη ήταν πάντοτε καταφύγιο. Ένας κόσμος ασφάλειας αλλά και απελευθέρωσης, όπου δραπέτευα από τα προβλήματά μου και πετούσα μακριά από κάθε τι δυσάρεστο και επώδυνο».

Η συγγραφέας. Η Δανάη Α. Μπασαντή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Σπούδασε Αρχαιολογία, με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει δημοσιεύσεις στο λογοτεχνικό περιοδικό «(δε)κατά», συμμετείχε στο βιβλίο «Άνδρος 200 χρόνια» (2021 εκδ. Νέα Διάσταση – Εν Άνδρω) και σε λεύκωμα της Ζωής Τηγανούρια «Η Μέρα του Ξεριζωμού» (2022). Είναι στη συντακτική ομάδα της ιστοσελίδας Frapress και διατηρεί δικό της blog, το skepsuto.blogspot.gr. Συνεργάζεται ως επίτιμο μέλος με το Λύκειο Ελληνίδων – παράρτημα Ραφήνας και ως εθελόντρια και ερμηνεύτρια με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.

Στο παραμύθι αυτό δίνει μορφή και χρώμα η εικονογράφος Κατερίνα Ζάκκα (γνωστή ως ΙΤΖΙ), τελειόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, ενώ την έκδοση προλογίζει η Αθηνά Σχινά, έγκριτη τεχνοκριτικός και καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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