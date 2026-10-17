«Ανάσα» 15 ημερών στην αντλία και +30% στο επίδομα θέρμανσης – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

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Σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν το νέο κύμα ανατιμήσεων που απειλεί τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανακοίνωσαν ένα πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων για τα καύσιμα και τη θέρμανση.

1. Τι αλλάζει στην αντλία από 15 έως 31 Οκτωβρίου: Με τη συνδυασμένη δράση κράτους και διυλιστηρίων, οι τελικές τιμές πώλησης διαμορφώνονται με άμεση μείωση στην αντλία, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή γραφειοκρατικές αιτήσεις:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Συνολική μείωση 40 λεπτά το λίτρο (20 λεπτά κρατική επιδότηση + 20 λεπτά έκπτωση διυλιστηρίων). Η τιμή εκκίνησης υποχωρεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο (1,50 έως 1,60 ευρώ ανάλογα με την περιοχή), ενώ για τους δικαιούχους επιδόματος το πραγματικό κόστος υπολογίζεται κοντά στο 1,35 ευρώ.

Diesel κίνησης: Συνολική μείωση 20 λεπτά το λίτρο (15 λεπτά κρατική επιδότηση + 5 λεπτά έκπτωση διυλιστηρίων).

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: Συνολική μείωση 10 λεπτά το λίτρο από τις 17 Οκτωβρίου.

(Το συνολικό κόστος των κρατικών επιδοτήσεων στην αντλία ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ).

2. Έκτακτη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης: Παράλληλα, αυξάνεται οριζόντια κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026 – 2027, καλύπτοντας το πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα και το πέλετ. Ανώτατο επίδομα: Αυξάνεται από τα 1.200 ευρώ στα 1.560 ευρώ. Παραδείγματα: Νοικοκυριό που δικαιούνταν 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ, ενώ για επίδομα 800 ευρώ η ενίσχυση φτάνει τα 1.040 ευρώ.

Δικαιούχοι: Εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά (μεταξύ των οποίων 750.000 χρήστες πετρελαίου). Χρονοδιάγραμμα: Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η αυξημένη προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

3. Εκτόξευση στα ενοίκια και στεγαστικό αδιέξοδο: Την ίδια στιγμή, το στεγαστικό πρόβλημα επιτείνει την οικονομική ασφυξία. Τα ενοίκια κατοικιών σημείωσαν νέα αύξηση 5,9% μέσα σε έναν χρόνο, εξαιτίας της εκρηκτικής ανόδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων. Όταν η στέγαση, το ρεύμα και τα τρόφιμα απορροφούν τη συντριπτική πλειονότητα του μηνιαίου εισοδήματος, οι εκπρόσωποι της αγοράς τονίζουν ότι οι 15ήμερες επιδοτήσεις απλώς μετριάζουν παροδικά την επιβάρυνση, αφήνοντας την κοινωνία εκτεθειμένη στο διαρκές κύμα ακρίβειας.

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