ΕΛΑΣ για Μπεκίρη: «Θα απαντήσει ο πρωθυπουργός ή το βαρέλι της ΝΔ δεν έχει πάτο;»

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Εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα προσόντα, τον διορισμό και την ιδιότητα του διευθυντή του γραφείου του στη Βουλή ζητά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή δημοσίευμα του Documento για τον κ. Μπεκίρη, αλλά και προηγούμενη αποκάλυψη σχετικά με την αγορά ακινήτου στην αντικειμενική του αξία.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέτει σειρά ερωτημάτων για το καθεστώς απασχόλησης του κ. Μπεκίρη, ο οποίος παρουσιάζεται ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο βιογραφικό του, όπως αυτό εμφανίζεται στο διαδίκτυο, αναφέρεται ότι έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στη Γαλλία. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, το Documento υποστηρίζει σε σημερινό δημοσίευμά του ότι δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο, ενώ δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ για τον διορισμό του, όπως προβλέπεται.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι, όταν η εφημερίδα επικοινώνησε μαζί του για να ζητήσει διευκρινίσεις, ο κ. Μπεκίρης φέρεται να απάντησε ότι δεν είναι διευθυντής, αλλά «εθελοντής» στη θέση του διευθυντή, χωρίς να δώσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απάντηση για το ζήτημα του πτυχίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ο κ. Μπεκίρης παρουσιάζεται ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή. Στο βιογραφικό του, όπως εντοπίζεται στο διαδίκτυο, αναφέρεται ότι σπούδασε πολιτικές επιστήμες στη Γαλλία.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ωστόσο πτυχίο δεν υπάρχει και για τον διορισμό του δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ, όπως προβλέπεται. Όταν η εφημερίδα τον ρώτησε σχετικά, ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι διευθυντής αλλά «εθελοντής» στη θέση του διευθυντή (!). Για το πτυχίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είπε λέξη.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, το ίδιο μέσο είχε αποκαλύψει ότι ο κ. Μπεκίρης αγόρασε διαμέρισμα 141 τ.μ. «δίπλα στο κύμα» στην αντικειμενική του αξία. Με όρους αγοράς, δηλαδή, κοψοχρονιά.

Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει πως δεν άκουσε. Οφείλει να απαντήσει αμέσως στους πολίτες τα εξής:

Ο άνθρωπος που έχει δίπλα του σε θέση με θεσμικό βάρος έχει πτυχίο ή όχι;

Γιατί δεν διορίστηκε με τις νόμιμες διαδικασίες; Τι σημαίνει στην πράξη, διοικητικά και οικονομικά, ότι υπηρετεί ως «εθελοντής»;

Αμείβεται από κάπου; Με ποια ιδιότητα συμμετέχει στη λειτουργία του γραφείου;

Υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης “πόθεν έσχες”;

Πώς βρέθηκε πολυτελές ακίνητο σε τιμή αντικειμενικής, τη στιγμή που ένα νέο ζευγάρι δεν βρίσκει ούτε δυάρι να νοικιάσει;

Και τέλος, μήπως τελικά η κυβέρνηση έχει λύσει το στεγαστικό, αλλά μόνο για όσα στελέχη της πέφτουν πάνω σε «μοναδικές ευκαιρίες»;

Αν υπάρχουν απαντήσεις, θα δοθούν εύκολα. Διαφορετικά επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι στην περίπτωση της ΝΔ το βαρέλι δυστυχώς δεν έχει πάτο…

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