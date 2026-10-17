Τουρισμός: Η Αθήνα κερδίζει το στοίχημα του City Break – Η «παγίδα» της μέσης δαπάνης και τα στοιχεία της ΤτΕ

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Σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της τουριστικής δραστηριότητας εξελίσσεται ο φθινοπωρινός τουρισμός για την Ελλάδα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να ενισχύουν τη θέση τους ως προορισμοί για σύντομες αποδράσεις (City Breaks). Η αυξημένη παρουσία επισκεπτών σε ξενοδοχεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και χώρους εστίασης αναδεικνύει τη δυναμική των δύο πόλεων πέρα από τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) φέρνουν στο προσκήνιο μια κρίσιμη παράμετρο: η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης δεν συνοδεύεται πάντοτε από ανάλογη ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη.

Το ήπιο κλίμα, η πολιτιστική κληρονομιά και οι γαστρονομικές επιλογές καθιστούν τα ελληνικά αστικά κέντρα ελκυστικά για Ευρωπαίους και Αμερικανούς ταξιδιώτες, οι οποίοι επιλέγουν όλο και συχνότερα ολιγοήμερες επισκέψεις αντί για πολυήμερες διακοπές.

Η τάση αυτή δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, εμπορικά καταστήματα και χώρους πολιτισμού. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύει το ζήτημα της οικονομικής απόδοσης του τουρισμού, καθώς η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών δεν αποτυπώνεται αναγκαστικά με την ίδια ένταση στα έσοδα της τοπικής αγοράς.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Η πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων και της μέσης δαπάνης αποτελεί βασικό δείκτη για την αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης του ελληνικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 15,4%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 14,8%, φτάνοντας τα 8,8 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε κατά 0,6%, αποτυπώνοντας τη διαφοροποίηση μεταξύ της αύξησης των επισκεπτών και των χρημάτων που δαπανούν κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Ακόμη εντονότερη ήταν η εικόνα τον Ιούνιο, όταν η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,9%, αλλά η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%.

Πάντως, η τάση δεν είναι ενιαία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τον Ιούλιο του 2026, παρά τη μείωση των αφίξεων κατά 3,1%, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ενισχύθηκε κατά 10%.

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι η οικονομική απόδοση της τουριστικής δραστηριότητας εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες πέρα από τον αριθμό των αφίξεων.

Αντίστοιχα, στα οριστικά στοιχεία για το 2025, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι είχε αυξηθεί κατά 2,8%, φτάνοντας τα 545,5 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής είχε περιοριστεί κατά 4,5%, στις 5,6 διανυκτερεύσεις.

Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης στην Ελλάδα και όχι αποκλειστικά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή τη φθινοπωρινή περίοδο. Αναδεικνύουν, ωστόσο, τη σημασία που έχει η παρακολούθηση της δαπάνης ανά επισκέπτη παράλληλα με τις αφίξεις.

Οι σύντομες αποδράσεις των 3-4 ημερών και η πίεση στην κατανάλωση

Η ενίσχυση του City Break αλλάζει σταδιακά το προφίλ των ταξιδιωτών που επισκέπτονται τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σε αντίθεση με τις πολυήμερες καλοκαιρινές διακοπές, οι σύντομες αποδράσεις διάρκειας τριών έως τεσσάρων ημερών περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο για δραστηριότητες και κατανάλωση.

Οι επισκέπτες επιδιώκουν να συνδυάσουν διαμονή, πολιτιστικές εμπειρίες, γαστρονομία και περιήγηση στην πόλη μέσα σε λίγες ημέρες, συχνά με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και της διαμονής απορροφά σημαντικό μέρος των διαθέσιμων χρημάτων, ενώ η πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά μπορεί να οδηγήσει σε πιο συγκρατημένες δαπάνες για εστίαση, αγορές και ψυχαγωγία.

Για τις τοπικές επιχειρήσεις, το ζητούμενο δεν είναι επομένως μόνο να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά και να ενισχύεται το οικονομικό αποτύπωμα κάθε ταξιδιού.

Η Αθήνα απέναντι στη Ρώμη, τη Βαρκελώνη και το Παρίσι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Αθήνας στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό για τον αστικό τουρισμό.

Η ελληνική πρωτεύουσα έχει ενισχύσει σημαντικά την τουριστική της παρουσία, προσελκύοντας επισκέπτες σε περιόδους που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν από χαμηλότερη ζήτηση.

Οι ξενοδοχειακές πληρότητες μπορούν να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα κατά τους δημοφιλείς φθινοπωρινούς μήνες, ακόμη και στην περιοχή του 80%-85%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντίστοιχα ποσοστά χαρακτηρίζουν το σύνολο της περιόδου.

Παράλληλα, παραμένει σημαντική η διαφορά ανάμεσα στην Αθήνα και σε καθιερωμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Ρώμη, η Βαρκελώνη και το Παρίσι, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα διαμόρφωσης υψηλότερων τιμών διαμονής.

Ενδεικτικά, τα στοιχεία για τα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025 έδειξαν μέση πληρότητα 75,8% και μέση ημερήσια τιμή δωματίου (ADR) 176,18 ευρώ, με αύξηση 1,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Παρότι η Αθήνα είχε καλύτερες επιδόσεις από την Κωνσταντινούπολη σε βασικούς ξενοδοχειακούς δείκτες, εξακολουθούσε να υπολείπεται της Ρώμης, της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης.

Αυτή η διαφορά φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης της αξίας του αθηναϊκού τουριστικού προϊόντος, χωρίς η ανταγωνιστικότητα της πόλης να στηρίζεται αποκλειστικά στο χαμηλότερο κόστος.

Συνέδρια, πολιτισμός και γαστρονομία αλλάζουν το προφίλ των επισκεπτών

Ο φθινοπωρινός τουρισμός διαφοροποιείται αισθητά από την παραδοσιακή θερινή τουριστική δραστηριότητα.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης είναι ο επαγγελματικός και συνεδριακός τουρισμός (MICE), που περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, ταξίδια κινήτρων, συνέδρια και εκθέσεις.

Το φθινόπωρο αποτελεί περίοδο αυξημένης δραστηριότητας για διεθνείς διοργανώσεις και εταιρικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης.

Η συγκεκριμένη αγορά έχει ιδιαίτερη αξία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς συνδέεται με ξενοδοχειακές υπηρεσίες, συνεδριακούς χώρους, μεταφορές, εστίαση και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί έναν ακόμη βασικό παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών.

Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, οι γκαλερί, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι γαστρονομικές εμπειρίες ενισχύουν την εικόνα της Αθήνας ως ολοκληρωμένου αστικού προορισμού.

Η αξιοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διασπορά της τουριστικής δαπάνης στην τοπική οικονομία, πέρα από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Το επόμενο στοίχημα: Μεγαλύτερη δαπάνη ανά επισκέπτη

Η ανάπτυξη των σύντομων ταξιδιών και η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης εκτός καλοκαιριού δημιουργούν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό.

Ωστόσο, η συζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά από την αύξηση των αφίξεων στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας που αφήνει κάθε επισκέπτης στην ελληνική οικονομία.

Για την Αθήνα, η περαιτέρω εδραίωση ως προορισμού δωδεκάμηνης λειτουργίας συνδέεται με την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, την αξιοποίηση του πολιτιστικού της αποθέματος και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών κατανάλωσης στην τοπική αγορά.

Αντίστοιχη πρόκληση αντιμετωπίζει και η Θεσσαλονίκη, η οποία μπορεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, τις συνεδριακές υποδομές, τον πολιτισμό και τη γαστρονομική της ταυτότητα.

Το ζητούμενο για τον ελληνικό αστικό τουρισμό δεν είναι πλέον μόνο να προσελκύει περισσότερους ταξιδιώτες, αλλά να εξασφαλίζει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από την παρουσία τους.

Η Αθήνα έχει ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ενισχύσει τον ρόλο της ως προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η επόμενη πρόκληση είναι να μετατρέψει αυτή τη δυναμική σε υψηλότερα έσοδα για τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

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