search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 16:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2026 15:48

Η Τεχεράνη καλεί τις ΗΠΑ να δεχτούν τους όρους της για τα Στενά του Ορμούζ – «Η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι»

18.10.2026 15:48
aragtsi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών παραμένει στο τραπέζι, δήλωσε σήμερα σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν παρουσίασε την πρότασή του στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής εκεχειρίας. Η Τεχεράνη γνωστοποίησε αργότερα ότι έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ, ωστόσο ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, καθώς η Ουάσινγκτον δεν αναφέρθηκε και τους επτά όρους που τέθηκαν για το άνοιγμα των Στενών.

«Η θέση μας είναι σαφής και βασίζεται στην πρόταση των επτά ημερών που καταθέσαμε στις ΗΠΑ. Μας διαβίβασαν σχόλια, τα οποία εξετάζουμε, αλλά η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι. Αν υπάρχει έστω και λίγη ειλικρίνεια από την πλευρά των ΗΠΑ, που δεν υπάρχει, τότε ο δρόμος για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι προφανής», δήλωσε ο Αραγτσί, ο οποίος βρίσκεται στη Βαγδάτη για τη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Οι όροι του Ιράν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της χώρας, την κατάργηση αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα.

Εάν η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης, τα Στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά εντός έξι ημερών, με τις συνομιλίες να επαναλαμβάνονται την επόμενη κιόλας ημέρα, ανέφερε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ένα κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η επιμονή της Ουάσιγκτον να τεθεί εξαρχής στο τραπέζι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Σε σοκ η Γαλλία την επόμενη μέρα του χάους, εν αναμονή του διαγγέλματος Μακρόν: 855 συλλήψεις μόνο στο Παρίσι, ένας νεκρός από ανακοπή και ανυπολόγιστες ζημιές από την «άγρια ορδή»

Τραμπ και Μασκ «περιορίζουν» τον Ζελένσκι – Το περίεργο κρυφτό με το Starshield και το μήνυμα στο Κίεβο

Ιράν: Ο 68χρονος Μεχρντάντ Αχλαγί νέος υπουργός Άμυνας – Ποιος είναι ο διάδοχος του Εμπνελρεζά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rodopi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δάσος στη Ροδόπη – Επιχειρούν αεροσκάφη

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» – Το σχόλιο για Χρηστίδου – Νεδέλκο

syntrivi pieria
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί οι δύο πιλότοι του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη (Video)

moystakas-kori-new
LIFESTYLE

Αλεξία Μουστάκα: «Ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο – Μου έκρυβε πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του»

papas-leon
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πάπας ευλόγησε τους πιστούς και τους ευχαρίστησε για την στήριξή τους – «Ξαναρχίζω, βαθμιαία, τις δραστηριότητές μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

aerodromio_makedonia2003
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» που επιχείρησε να εισάγει πάνω από 18 κιλά κάνναβης

nipiagogeio
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ισόβια σε ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου που δηλητηρίασε 235 παιδιά με μόλυβδο - Έβαζε χρώμα στο φαγητό για να είναι πιο... όμορφο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 16:29
rodopi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δάσος στη Ροδόπη – Επιχειρούν αεροσκάφη

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» – Το σχόλιο για Χρηστίδου – Νεδέλκο

syntrivi pieria
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί οι δύο πιλότοι του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη (Video)

1 / 3