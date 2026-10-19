21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί και μαθητές για τις ελλείψεις στην παιδεία

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Σε ημέρα πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης με απεργία στα σχολεία και συλλαλητήρια αναμένεται να μετατραπεί η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και γονείς να δίνουν το δικό τους αγωνιστικό «παρών» στους δρόμους, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας ανακοίνωσε απεργία την Τετάρτη από κάθε είδους εκπαιδευτικού και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σάμο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στις μεγάλες κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές και φοιτητές, ζητώντας την αναβάθμιση της παιδείας και την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα στήριξης για τη στέγαση και δωρεάν μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΔΟΕ Νικόλας Βουρδουμπάς «Τετάρτη 21/10 οι εκπαιδευτικοί απεργούμε ! Κλείνουμε τα σχολεία μας και βγαίνουμε στον δρόμο!! Γιατί δεν “βγαίνουμε” κυριολεκτικά με τους εξευτελιστικούς μισθούς και την ουσιαστική μείωση μισθού που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Γιατί τα σχολεία μας δεν έχουν ούτε ευρώ για αναλώσιμα αλλά γύρω μας ακούμε να δίνονται δις ευρώ για τον πόλεμο, μας εξοργίζουν τα ρεκόρ κερδών που βγάζουν οι λίγοι!

Γιατί δεν ανεχόμαστε να παίζουμε την ασφάλεια της δική μας και των μαθητών μας «κορώνα γράμματα» μέσα στα σχολεία-ερείπια. Γιατί φτάσαμε τέλη Οκτωβρίου και οι μαθητές μας πρέπει να κάνουν, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή, πληροφορική, γυμναστική, να έχουν ειδική στήριξη και βοήθεια, ολοήμερο πρόγραμμα!

Γιατί είναι ντροπή μια χώρα που στεγάζει 40 εκ. τουρίστες, να μη μπορεί να στεγάσει κάποιες χιλιάδες αναπληρωτές και νεοδιοριστους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν το σχολείο.

Γιατί οι αναπληρωτές δεν είναι εργαζόμενοι β’ κατηγορίας, όπως μας ομολόγησε κυνικά το ΥΠΑΙΘΑ, να μην μπορούν να αρρωστήσουν, να έχουν δικαίωμα στην άδεια ανατροφής, επίδομα ανεργίας όταν απολύονται.

Γιατί δεν θα περάσει ο αυταρχισμός και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης της εκπαιδευτικής άποψης, της υπεράσπισης του παιδαγωγικού μας ρόλου μέσα από διώξεις και πειθαρχικά.

Γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο την απαξίωση και τη στοχοποίηση σε κάθε ευκαιρία για να κρύβονται οι κρατικές και κυβερνητικές ευθύνες της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Γιατί οι νηπιαγωγοί δεν αντέχουν άλλο να μην έχουν ωράριο, διάλειμμα, στήριξη και βοήθεια, αλλά να δέχονται απειλές και τελεσίγραφα. Γιατί η αξιολόγησή σας αποδείχθηκε ότι ήταν μια απάτη!

Ή καλύτερα το εργαλείο για να προχωρήσει η «πολυτυπια»- κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Για αυτό και έχει πάει και συνεχίσει να πηγαίνει στον “κουβά”!

Γιατί όπως λένε και οι Γάλλοι στα πλακάτ τους Η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων. Πάμε δυνατά τις επόμενες ημέρες! Να σημάνει πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός! Τώρα θα μιλήσουμε εμείς! Δώστε λεφτά για τα σχολεία και τους μισθούς μας και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων»

Το κάλεσμα στα Προπύλαια είναι για τις 12:00 ενώ στη Θεσσαλονίκη για τις 11:30.

Μαθητές στους δρόμους: «Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή μας»

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι μαθητές, οι οποίοι διεκδικούν «ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες τους, χωρίς ελλείψεις, επικίνδυνες υποδομές και χαμένες διδακτικές ώρες».

Όπως σημειώνουν οι μαθητές «Αντιμετωπίζουμε μια αφόρητη κατάσταση στα σχολεία μας. Μας πνίγει η καθημερινότητα αλλά και το πως θα τα καταφέρουμε τώρα και στο μέλλον. Υποχρηματοδότηση, υπεράριθμες τάξεις, κενά εκπαιδευτικών, ακρίβεια σε κυλικεία- εκδρομές- δραστηριότητες, ατελείωτες εξετάσεις με πολύ άγχος, καθόλου ελεύθερο χρόνο και εμπόδια ανάλογα με την τσέπη των γονιών μας. Μέσα σε όλα αυτά … τρέχουν να φέρουν νόμο για Τριπλές Πανελλήνιες.

Τα σχολεία μας γίνονται νέα «Τέμπη»: διαρροή αερίου στην Γκράβα με 4.500 μαθητές, ταβάνια στα κεφάλια μας σε Κορυδαλλό, Λαμία, Θεσσαλονίκη και αλλού. Απόδειξη ότι απέναντί μας είναι ένα κράτος που δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων».

Και οι φοιτητικοί σύλλογοι

Στο πανεκπαιδευτικό μέτωπο συμμετέχουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι καλούν σε συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Οι φοιτητές διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, σύγχρονες υποδομές, ενίσχυση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και ουσιαστική φοιτητική μέριμνα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, επίσης, η στέγαση, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η ενίσχυση των φοιτητικών εστιών, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών.

Βασικό αίτημα παραμένει «η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, με πτυχία που να έχουν ουσιαστική επιστημονική και επαγγελματική αξία».

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