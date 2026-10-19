Ενεργειακή κρίση: Η κυβέρνηση αναζητά εναλλακτικές μετά το νέο ευρωπαϊκό αδιέξοδο για μέτρα ανακούφισης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει το κείμενο συμπερασμάτων του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το μείζον ζήτημα της ενεργειακής κρίσης – στο οποίο γίνεται αναφορά στην ανάγκη εξέτασης μέτρων για τις υψηλές τιμές ενέργειας – η αίσθηση που υπάρχει στην Αθήνα είναι ότι στην πραγματικότητα η ΕΕ «κλώτσησε το τενεκεδάκι» για άλλη μια φορά.

Υπενθυμίζεται ότι το κείμενο συμπερασμάτων ανέφερε ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα (και) υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων των κρατών μελών και της ανάγκης να διαφυλαχθεί η ενιαία αγορά. […] Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προτείνει, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω μέτρα για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ειδικές περιστάσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».

Στην ουσία, η συγκεκριμένη παράγραφος ικανοποιεί πολύ μερικώς τα όσα ζητούσε η Ελλάδα από την ΕΕ (π.χ. την αξιοποίηση μέρους των εσόδων από τον ΦΠΑ στα καύσιμα που προκαλούν οι αυξημένες τιμές, για την εξεύρεση επιπλέον δημοσιονομικού χώρου για μέτρα ανακούφισης των πολιτών). Εντούτοις στην κυβέρνηση θεωρούν ως θετικό βήμα το ότι «ανοίγει» η συζήτηση στις Βρυξέλλες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυριακάτικη επισκόπηση της εβδομάδας που πέρασε να σημειώνει ότι «τρεις μείζονες ελληνικές πρωτοβουλίες συζητήθηκαν εκτενώς και πήραν το πράσινο φως από τους Ευρωπαίους ηγέτες για να εξειδικευτούν περαιτέρω. Αναφέρομαι στην πρότασή μας για έκτακτη προσαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της ενεργειακής κρίσης ώστε χώρες με πλεονάσματα, όπως η Ελλάδα, να μπορούν να στηρίξουν στοχευμένα για όσο διαρκεί η κρίση νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Σύνοδος ζήτησε από την Κομισιόν να έρθει με προτάσεις για αυτό το ζήτημα άμεσα».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός – αναγνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι από την εντολή στην Κομισιόν μέχρι την κατάληξη σε ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης πολλά πέλει – αφού επανέλαβε τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί (επιδότηση κατά 40 σεντς το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 20 σεντς στο ντίζελ κίνησης, καθώς και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης), έσπευσε να επαναλάβει ότι «ξέρω ότι οι πιέσεις παραμένουν μεγάλες και κανένα μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να τις εξαφανίσει. Γι’ αυτό θα παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και θα προσαρμόζουμε τις παρεμβάσεις μας, κρατώντας δυνάμεις και για τους δύσκολους μήνες που έχουμε μπροστά μας», ενώ μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής είχε ξεκαθαρίσει ότι «αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα και θα μοιράσουμε χρήματα δεξιά και αριστερά για να γίνουμε πιο ευχάριστοι ενόψει εκλογών, λυπάμαι, αλλά έχω αποδείξει πολλές φορές ότι δεν είναι η δική μου πολιτική».

Στην ουσία, η τακτική της κυβέρνησης για όσο διαρκεί η κρίση έχει ήδη περιγραφεί λεπτομερώς: ανά δεκαπενθήμερο θα γίνεται επισκόπηση της κατάστασης, θα ελέγχονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, αλλά και η αγορά στην Ελλάδα και – αν χρειάζεται – θα γίνονται επιπλέον παρεμβάσεις (πάντα στο πλαίσιο που θέτει η δημοσιονομική σωφροσύνη… ) ή οι επιδοτήσεις θα παραμένουν ως έχουν (για το επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση στο κόστος της ενέργειας, οπότε δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο μείωσης ή άρσης των επιδοτήσεων). Επιπλέον, λένε οι πληροφορίες, εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές, όπως, π.χ., η ενθάρρυνση της τηλεργασίας όπου είναι εφικτό, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές μετακινήσεις, ενώ το βάρος πλέον πέφτει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Νοεμβρίου (όπου αναμένεται να ζητηθεί εκ νέου μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία), αλλά και σε ενδεχόμενες δυνατότητες ή «παραθυράκια» που δίνει η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής.

Πάντως, στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσουν οι πολίτες στα μέτρα που έχουν ήδη εξαγγελθεί, πριν «ρίξουν στο τραπέζι» άλλες εναλλακτικές και επιπλέον ενισχύσεις. Προς το παρόν, λένε οι πληροφορίες, η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πολύ περιορισμένη, παρότι ο καιρός άρχισε να χαλάει και η θερμοκρασία να πέφτει, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, στις διεθνείς αγορές, το… κλίμα παραμένει ασταθές, το brent αγγίζει τα 110 δολάρια το βαρέλι, το Ορμούζ παραμένει επί της ουσίας κλειστό και η ανησυχία για περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις είναι διάχυτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες λένε ότι, αν η κατάσταση επιδεινωθεί και άλλο, η κυβέρνηση θα εξετάσει επιπλέον μέτρα, αν και υπάρχουν ανησυχίες για το αν το οικονομικό επιτελείο ήδη «ξύνει τον πάτο του βαρελιού».

Διαβάστε επίσης:

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο μήνυμα Μητσοτάκη: «Τα νοικοκυριά άρχισαν να παγώνουν από τον Οκτώβρη»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η αλλαγή δεν είναι ανάμνηση, είναι δικαίωμα» – Μήνυμα από την ομιλία του για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ

Σαμαράς: «Νεοφιλελεύθερη η κυβέρνηση» – Νέο «χτύπημα» στον Μητσοτάκη και ιδεολογική πλατφόρμα