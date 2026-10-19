Εποχική γρίπη: Νωρίτερα η εμφάνισή της φέτος – Οι ομάδες που πρέπει να σπεύσουν για εμβολιασμό

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Πρόωρα έκανε φέτος την εμφάνισή της η εποχική γρίπη, ενώ τρεις ασθενείς έχουν ήδη χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σύμφωνα με την καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Ψαλτοπούλου επισήμανε ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή απέναντι στην εξέλιξη της γρίπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη ανοσοποίηση των ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

Ποιοι πρέπει να κάνουν άμεσα το αντιγριπικό εμβόλιο

Πρώτοι στη λίστα για τον αντιγριπικό εμβολιασμό βρίσκονται οι πολίτες ηλικίας 60 ετών και άνω, οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα, τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και τα παιδιά από έξι μηνών έως πέντε ετών. Σημαντικό είναι να εμβολιάζονται και όσοι φροντίζουν ευάλωτα άτομα, καθώς βρίσκονται σε στενή επαφή μαζί τους.

Η κ. Ψαλτοπούλου σημείωσε ότι ο εμβολιασμός είναι διαθέσιμος σε όλους, επισημαίνοντας παράλληλα τις ομάδες που, βάσει των συστάσεων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, πρέπει να προηγηθούν.

«Όλοι μπορούν να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κύριο ρόλο και σημαντικό για τον εμβολιασμό τους είναι τα άτομα που θεωρούνται ευπαθείς ομάδες, όπως οι άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας τα οποία είναι από 5 έως 59 ετών, δηλαδή μπορεί να είναι προβλήματα με το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, τα νεφρά, το συκώτι, ανοσοκαταστολή, ογκολογικοί ασθενείς όπως και οι φροντιστές τους, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τα άτομα αυτά που είναι σημαντικό να εμβολιαστούν, όπως επίσης και άτομα από 6 μηνών έως 5 χρονών. Όλα αυτά τα άτομα, κατά την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, πρέπει να προηγηθούν στον εμβολιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς να περιορίσουμε τον κίνδυνο μετάδοσης

Παράλληλα με τον εμβολιασμό, καθοριστική παραμένει η εφαρμογή απλών μέτρων προφύλαξης. Η κ. Ψαλτοπούλου συνέστησε σχολαστική υγιεινή των χεριών, περιορισμό της στενής επαφής με ανθρώπους που παρουσιάζουν αναπνευστικά συμπτώματα, καθώς και χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.

Όπως εξήγησε, η μάσκα μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά σε συνθήκες συνωστισμού σε εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Κορωνοϊός: Αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία

Για την πορεία της Covid-19, η κ. Ψαλτοπούλου ανέφερε ότι η συνολική εικόνα εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο παρατηρήθηκε άνοδος στις νοσηλείες, με τις νέες εισαγωγές στα ελληνικά νοσοκομεία να προσεγγίζουν τις 100 ανά εβδομάδα.

Αυξημένη επιφυλακή συνέστησε για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Για τον λόγο αυτό, τους προέτρεψε να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, προκειμένου να εξεταστεί εάν χρειάζονται επαναληπτική δόση του εμβολίου κατά της Covid-19.

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