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ΥΓΕΙΑ

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19.10.2026 11:21

Ιπποκρατική Εβδομάδα 2026: Η Κως μεταλαμπαδεύει το Ιπποκρατικό ιδεώδες στη νέα γενιά ιατρών με την Ορκωμοσία των Αρίστων

19.10.2026 11:21
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Σε μια λαμπρή και συγκινητική τελετή, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω (ΔΙΙΚΩ), πραγματοποιήθηκε η αναβίωση του Ιπποκρατικού Όρκου και η ορκωμοσία αριστούχων ιατρών από Ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια Ιατρικών Σχολών, στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας 2026, η οποία περιλάμβανε το Ιπποκρατικό Σχολείο, το Συμπόσιο και την τελετή Ορκωμοσίας.

Την τελετή διοργάνωσαν το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω, ο Δήμος Κω, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Κω, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Η φετινή Ιπποκρατική Εβδομάδα, με το Ιπποκρατικό Σχολείο για πρώτη φορά ξεκίνησε από την Ιατρικές Σχολές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστήμιου της Κύπρου με το διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στην διπλωματία της υγείας και το δημογραφικό και την τοποθέτηση της προτομής του Ιπποκράτη υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, ο θεσμός ταξίδεψε με σταθμούς την Αθήνα, τη Λάρισα και την Κω, συγκεντρώνοντας 35 φοιτητές και καθηγητές από Ιατρικές Σχολές πανεπιστημίων της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αργεντινής, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Συρίας, της Παλαιστίνης, της Αλβανίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Ινδίας. Η ευρεία διεθνής συμμετοχή επιβεβαιώνει την παγκόσμια απήχηση του θεσμού και εδραιώνει τον ρόλο του ως σημείου συνάντησης της νέας γενιάς ιατρών με τις διαχρονικές αξίες της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκόσμιου Ιπποκρατείου Ινστιτούτου Ιατρών, Δρ. Γ. Πατούλης, αναφέρθηκε στην παγκόσμια και διαχρονική αξία της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας, τονίζοντας ότι η Ιατρική δεν είναι μόνο γνώση και επιστήμη, αλλά πρωτίστως ευθύνη, προσφορά και ανθρωπιά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η τεχνολογία μπορεί να κάνει την Ιατρική πιο ισχυρή. Μόνο όμως η ηθική μπορεί να την κάνει πραγματικά ανθρώπινη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη η επιστημονική πρόοδος να συμπορεύεται πάντοτε με τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τις αξίες που πρεσβεύει ο Ιπποκράτης.

Η Ιπποκρατική Εβδομάδα συνεχίστηκε με διήμερο επιστημονικό Συμπόσιο, στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω, όπου συμμετείχαν, Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της Ελλάδας, πρόεδροι και εκπρόσωποι Ιατρικών Σχολών της Ελλάδος, από την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, Αργεντινή, Μάντσεστερ, καθώς και καθηγητές αλλά και διεθνούς εμβέλειας ομιλητές από διάφορα μέρη του πλανήτη. Χαιρετισμό απηύθυναν μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ.κ Ναθαναήλ, η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κα Μ. Παγώνη η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κω, κα Κ. Γαβαλά. Η τελετή απόδοσης του Ιπποκρατικού Όρκου έγινε στην αρχαία ιωνική διάλεκτο από τον κ. Μ. Χατζηαντωνίου, ενώ παράλληλα υπήρξε και απόδοση στην αγγλική γλώσσα από την Σ. Δούρος, Γενική Γραμματέα του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης

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