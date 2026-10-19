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ΥΓΕΙΑ

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19.10.2026 16:33

Έρχεται το Ολοκληρωμένο Δίκτυο Κέντρων Μαστού σε εξειδικευμένα δημόσια νοσοκομεία (video)

19.10.2026 16:33
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Σειρά σημαντικών παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την πρόληψη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Προλαμβάνω», ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εστιάζοντας στη φροντίδα ογκολογικών ασθενών, την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τη διαχείριση της άνοιας και τον εποχικό εμβολιασμό.

Συγκεκριμένα η κ. Αγαπηδάκη σε σημερνή της συνέντευξή του ACTION 24, με τους δημοσιογράφους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη, αναφέρθηκε στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο Κέντρων Μαστού που θα αναπτυχθεί σε εξειδικευμένα δημόσια νοσοκομεία μεταξύ των οποίων θα είναι το «Θεαγένειο», ο «Άγιος Σάββας» και οι «Άγιοι Ανάργυροι». Πρόκειται για το επόμενο βήμα του προγράμματος Προλαμβάνω, με στόχο οι γυναίκες με διάγνωση καρκίνου του μαστού, να μην ταλαιπωρούνται μετακινούμενες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Τα νέα κέντρα αναφοράς θα προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε ολοκληρωμένη θεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη, απαλλάσσοντας τις ασθενείς από γραφειοκρατικές και οργανωτικές έγνοιες.

Επανεκκίνηση του Προγράμματος Παχυσαρκίας

Τον ερχόμενο Νοέμβριο ενεργοποιείται εκ νέου το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, όπως ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα εστιάζει σε άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι 43.500 ήδη εγγεγραμμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να επισκεφθούν εκ νέου τον γιατρό τους δωρεάν. Το Υπουργείο παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης έως και οκτώ επιπλέον δόσεων φαρμακευτικής αγωγής, με την τελική απόφαση για το σχήμα να ανήκει στον θεράποντα ιατρό.

Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι

Με τη συμβολή μεγάλης δωρεάς κορυφαίων ιδρυμάτων της χώρας στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας ’21», δημιουργείται στο Περιστέρι ένα Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια. Παρά την τοπική του έδρα στη Δυτική Αθήνα, το κέντρο θα έχει εθνική εμβέλεια, εισάγοντας νέες μεθόδους έγκαιρου εντοπισμού και επιβράδυνσης της νόσου. Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η δομή αυτή θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα Κέντρα Ολοκληρωμένης Φροντίδας για την Άνοια και το Αλτσχάιμερ που αναπτύσσει το Υπουργείο σε όλη την επικράτεια, προσφέροντας στους επαγγελματίες υγείας κοινά πρότυπα για την ισότιμη και υψηλής ποιότητας διαχείριση των περιστατικών.

Έκκληση για Εποχικό Εμβολιασμό

Η κυρία Αγαπηδάκη υπενθύμισε ότι ο Οκτώβριος αποτελεί τον κατεξοχήν μήνα εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης και της COVID-19. Υπογραμμίζοντας ότι ο κορονοϊός παραμένει ενεργός, σημείωσε ότι οι πολίτες μπορούν να κλείσουν εύκολα το ραντεβού τους για δωρεάν εμβολιασμό. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη γρίπη, η οποία μπορεί να προκαλέσει βαρύτατες αναπνευστικές επιπλοκές σε ευάλωτες ομάδες. Η υπουργός κάλεσε τους ασθενείς, τους φροντιστές τους και όσους συναναστρέφονται ανοσοκατεσταλμένα άτομα να εμβολιαστούν έως τις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να διασφαλιστεί η θωράκισή τους έναντι της σοβαρής νόσησης κατά την κρίσιμη περίοδο που διαρκεί έως τον Μάρτιο.

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