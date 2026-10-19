Η ανάπτυξη πάει καλά, ο Έλληνας δεν έχει 500 ευρώ για ώρα ανάγκης

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Στην Ελλάδα των κυβερνητικών παρουσιάσεων, η οικονομία προχωρά, οι δείκτες ευημερούν και τα πλεονάσματα πανηγυρίζονται. Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια που χαλάει το κάδρο. Ο πολίτης που καλείται να ζήσει αυτή την ανάπτυξη δεν έχει ούτε 500 ευρώ στην άκρη για μια έκτακτη ανάγκη.

Δεν το λέει η αντιπολίτευση. Το λέει η Eurostat. Το 2025, το 50,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα αδυνατούσε να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο οικονομικό έξοδο, έναντι 29,2% στην ΕΕ. Μια βλάβη στο αυτοκίνητο, ένας λογαριασμός που ξέφυγε ή μια ζημιά στο σπίτι μπορεί να τινάξει στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η έκτακτη ανάγκη έχει γίνει για πολλούς μια πολυτέλεια που δεν μπορούν να πληρώσουν.

Και κάπου εδώ αρχίζει το πολιτικό ενδιαφέρον.

Γιατί η φτώχεια δεν είναι μόνο να μην έχεις χρήματα. Είναι να μην έχεις περιθώριο λάθους. Να μην μπορείς να αρρωστήσεις, να μην μπορεί να χαλάσει το ψυγείο, να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα απρόοπτο χωρίς να αναζητήσεις δανεικά. Είναι να ζεις με τον φόβο του επόμενου λογαριασμού, ακόμη κι όταν εργάζεσαι κανονικά.

Κι αν όλα αυτά ακούγονται υπερβολικά, υπάρχει και ο δεύτερος αριθμός που δύσκολα προσπερνιέται: το 27,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα βρισκόταν το 2025 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η χώρα κατέγραψε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μετά τη Βουλγαρία.

Προφανώς, οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται μόνο από έναν δείκτη. Κρίνονται, όμως, και από το αν η οικονομική μεγέθυνση μεταφράζεται σε ασφάλεια για την κοινωνία. Αν ο εργαζόμενος μπορεί να αποταμιεύσει, αν ο συνταξιούχος μπορεί να πληρώσει τα φάρμακά του, αν το νέο ζευγάρι μπορεί να νοικιάσει σπίτι χωρίς να θυσιάσει τα υπόλοιπα στοιχειώδη.

Γιατί ανάπτυξη χωρίς οικονομική ασφάλεια για τους πολλούς είναι μια ωραία παρουσίαση με ένα πολύ άβολο υποσέλιδο. Και ύστερα έρχεται η δημοσκόπηση της Metron Analysis, όπως δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου. Το 82% των πολιτών δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα ίσα ίσα ή καθόλου, ενώ το 74% προσδοκά βελτίωση της ζωής του από την κυβέρνηση που θα προκύψει.

Η οικονομική ανασφάλεια δεν έχει καταργήσει την προσδοκία ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Οι πολίτες μπορεί να έχουν κουραστεί από τις υποσχέσεις, αλλά δεν έχουν πάψει να αναζητούν λύσεις. Το ερώτημα είναι αν τα κόμματα θα μιλήσουν για το πραγματικό πρόβλημα ή αν θα συνεχίσουν να ανταλλάσσουν συνθήματα, επικοινωνιακές επιθέσεις και προβλέψιμες τηλεοπτικές ατάκες.

Στο μεταξύ, υπάρχει και μια ακόμη ένδειξη του πολιτικού κλίματος. Σύμφωνα με το Digital News Report 2026 του Reuters Institute, το 60% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνει ότι αποφεύγει μερικές φορές ή συχνά τις ειδήσεις, ενώ η εμπιστοσύνη στην ενημέρωση υποχώρησε στο 18%.

Δεν σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες αποστρέφονται την πολιτική. Σημαίνει, όμως, ότι ένα σημαντικό μέρος του κοινού απομακρύνεται από την καθημερινή ενημέρωση, την ώρα που η εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Και αυτό δεν είναι λεπτομέρεια για επικοινωνιολόγους. Είναι προειδοποίηση για ένα πολιτικό σύστημα που πρέπει να πείσει ξανά ότι μπορεί να ακούσει, να λογοδοτήσει και να παράγει αποτελέσματα.

Η επόμενη προεκλογική περίοδος, όποτε κι αν έρθει, δεν θα κριθεί μόνο στα τηλεοπτικά στούντιο και στις κομματικές συγκεντρώσεις. Θα κριθεί και σε πολύ πιο πεζά μέρη, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο, στον λογαριασμό του ρεύματος και στο ενοίκιο που πρέπει να πληρωθεί.

Εκεί όπου οι αριθμοί της ανάπτυξης συναντούν τους αριθμούς του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και εκεί δεν υπάρχουν επικοινωνιακά τεχνάσματα. Υπάρχει μόνο το υπόλοιπο του λογαριασμού. Γιατί, τελικά, το κρίσιμο για την οικονομία δεν είναι πόσο μεγάλωσε το ΑΕΠ. Είναι πόσοι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν μια στραβή.

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