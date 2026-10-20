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20.10.2026 18:23

Χάος στον Κηφισό μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων – «Στο κόκκινο» η κίνηση και σε άλλους δρόμους της Αττικής

20.10.2026 18:23
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Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται στο οδικό δίκτυο της Αττικής από το μεσημέρι της Τρίτης, 20/10, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων, έπειτα από καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Λαμία. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Ιωνία.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται προς τα βόρεια προάστια.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο αντίθετο ρεύμα του Κηφισού, προς Πειραιά, όπου οι ουρές των οχημάτων ξεκινούν από τη Νέα Ερυθραία και φτάνουν έως τη Μεταμόρφωση.

Τροχαία σε Αττική Οδό και Ασπρόπυργο

Κυκλοφοριακές δυσκολίες καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, μετά από τροχαία ατυχήματα στο ύψος του Ζεφυρίου και της Μεταμόρφωσης. Οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία φτάνουν έως το Μαρούσι.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στις λεωφόρους Συγγρού και Αλεξάνδρας, στην Καλλιρρόης και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Την ίδια ώρα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του, χτύπησε στις διαχωριστικές μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προς την άνοδο.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, το περιστατικό συνέβη στο ύψος των διυλιστηρίων, με το όχημα να ακινητοποιείται. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, ενώ οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

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