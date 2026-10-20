Χατζηδάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν έχει καμία ισχύ» – Η στήριξη της ΕΕ και τα ερωτήματα για τη Λιβύη

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Την ξεκάθαρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την επικύρωσή του από τη Βουλή της Λιβύης. Μιλώντας στο Action24, έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας των συνομιλητών της Αθήνας στη Λιβύη, υπερασπίστηκε την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ τοποθετήθηκε για τις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και για τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.

Η ευρωπαϊκή στήριξη και τα ερωτήματα για τη στάση της Λιβύης

Στην κοινή ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρθηκε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επαναβεβαιώνουν την ευρωπαϊκή θέση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Απόψε εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, οι οποίοι μιλούν σαν να είναι Έλληνες στο συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνουν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ξεκαθαρίζουν απολύτως ότι αυτό δεν έχει καμία ισχύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν έκρυψε, πάντως, τον προβληματισμό του για την επικύρωση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή, σημειώνοντας ότι «δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ευχάριστη είδηση».

Υπενθύμισε ότι στη Λιβύη επικρατεί μια ιδιότυπη πολιτική κατάσταση, με δύο κυβερνήσεις, μία στο ανατολικό και μία στο δυτικό τμήμα της χώρας, με τις οποίες η Αθήνα διατηρούσε επαφές τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξήγησε, είχαν πραγματοποιηθεί και διερευνητικές συζητήσεις για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, ωστόσο, αμφισβήτησε την αξιοπιστία ορισμένων συνομιλητών.

«Ένα ερώτημα που θέτω είναι πόσο αξιόπιστοι είναι κάποιοι συνομιλητές που, ενώ κουβεντιάζουν για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, την ίδια στιγμή αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει. Τι κουβεντιάζαμε τότε;», διερωτήθηκε.

«Η θέση της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με το 2019»

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπερασπίστηκε στη συνέχεια τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, υποστηρίζοντας ότι η διεθνής θέση της χώρας έχει ενισχυθεί σημαντικά από το 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, καθώς και την προώθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος, όπως σημείωσε, εκκρεμούσε επί σειρά ετών. Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και στη διεύρυνση των στρατηγικών συμμαχιών της. Ειδικότερα, έκανε λόγο για δύο συμφωνίες με τη Γαλλία που περιλαμβάνουν ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, αλλά και για τη στρατηγική και αμυντική αναβάθμιση των σχέσεων της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχετικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα, στάθηκε στην εξασφάλιση της απόκτησης των μαχητικών F-35, αντιπαραβάλλοντας την ελληνική πρόοδο με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στα αντίστοιχα τουρκικά αιτήματα.

«Έχουμε εξασφαλίσει ότι θα πάρουμε F-35, ενώ οι Τούρκοι παρακαλούν και δεν παίρνουν», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συμφωνίες για τα μαχητικά Rafale και στην παραλαβή της πρώτης φρεγάτας Belharra, επισημαίνοντας ότι η δεύτερη αναμένεται να φτάσει μέσα στους επόμενους έναν με δύο μήνες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εμφανίστηκε κατηγορηματικός και για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης, διαβεβαιώνοντας ότι «το καλώδιο θα προχωρήσει».

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, στο οποίο η Ελλάδα θα συνεχίσει να επιμένει, χωρίς εντάσεις και υψηλούς τόνους.

Στρέφοντας τα πυρά του προς όσους ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε πολύ ισχυρότερη θέση τόσο διπλωματικά όσο και αμυντικά.

«Διερωτώμαι, όλοι αυτοί που ασκούν κριτική απόψε για το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αμφισβητούν έστω και μία από αυτές τις εθνικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια;», σημείωσε.

Για τις διαδηλώσεις: «Άλλο η διαμαρτυρία και άλλο η βία»

Αναφερόμενος στα επεισόδια στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαφορετική οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

Όπως ανέφερε, η ελληνική κυβέρνηση δεν εφαρμόζει περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, αλλά έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σταθερές αυξήσεις δαπανών για μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, η πορεία που ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία είναι διαφορετική.

Σχολιάζοντας τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ στο Σύνταγμα, εκτίμησε ότι η συμμετοχή δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ενώ υποστήριξε πως η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει σήμερα φαινόμενα βίαιων κινητοποιήσεων αντίστοιχα με εκείνα της προηγούμενης δεκαετίας.

«Εμείς δεν έχουμε βίαιες διαδηλώσεις τώρα. Είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και δεν οδήγησαν πουθενά», ανέφερε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στις ειρηνικές κινητοποιήσεις και στις πράξεις βίας.

«Ένα πράγμα είναι, προφανώς, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι διαδηλώσεις, που είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα και κανείς δεν μπορεί να τις εμποδίσει, και άλλο πράγμα η βία», επισήμανε.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματός της, επιδιώκοντας παράλληλα τον διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Η ΝΔ στο 31,5% στην Αττική και η κριτική στην αντιπολίτευση

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο Action24 και καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 31,5% στην Αττική.

Κατά τον Κωστή Χατζηδάκη, το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνει μια ευρύτερη μεταβολή στον εκλογικό χάρτη του κυβερνώντος κόμματος.

Όπως εξήγησε, ενώ παλαιότερα η Μακεδονία και η Πελοπόννησος αποτελούσαν τις ισχυρότερες εκλογικές περιοχές της Νέας Δημοκρατίας, πλέον το Λεκανοπέδιο της Αττικής συγκαταλέγεται στις περιοχές με ιδιαίτερα υψηλή απήχηση για το κόμμα.

Στην ίδια κατεύθυνση, υποστήριξε ότι έχει ενισχυθεί η εκλογική δύναμη της ΝΔ στην Κρήτη και στα νησιά.

«Είναι επιβεβαίωση μιας τάσης και, υπ’ αυτή την έννοια, είναι σημαντική», ανέφερε, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας.

Κλείνοντας, ο Κωστής Χατζηδάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας απαιτεί σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτική σταθερότητα.

Άσκησε κριτική στο πολιτικό κλίμα που, κατά την εκτίμησή του, χαρακτηρίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «άκρα, πολιτικές θεατρικές παραστάσεις, εχθροπάθεια και κάποιους στον χώρο των ψεκασμών».

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μπορεί να διασφαλίσει τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Πρέπει η κυβέρνηση να έχει χαρακτηριστικά σοβαρότητας, αξιοπιστίας και βιωσιμότητας», σημείωσε.

Καταλήγοντας, έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου, επιμένοντας ότι όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία επτά χρόνια δεν πρέπει να ανατραπούν.

«Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με σοβαρότητα, σεμνότητα, αποτελεσματικότητα, προκειμένου τα επιτεύγματα των τελευταίων επτά ετών, που είναι εθνικά επιτεύγματα, να μην πάνε χαμένα», δήλωσε.

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