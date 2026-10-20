Χριστουγεννιάτικο «μποναμά» 500 ευρώ δίνει η κυβέρνηση σε δημάρχους, περιφερειάρχες και διοικήσεις φορέων

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Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων του χριστουγεννιάτικου επιδόματος των 500 ευρώ, που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, καθώς στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η ένταξη δημάρχων, περιφερειαρχών και διοικήσεων δημόσιων φορέων.

Η ρύθμιση, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, επεκτείνει το μέτρο πέρα από τους εργαζομένους του Δημοσίου, περιλαμβάνοντας και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στελέχη συγκεκριμένων οργανισμών. Το επίδομα είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η πρώτη καταβολή του προγραμματίζεται για τις 16 Δεκεμβρίου 2027. Το ποσό των 500 ευρώ είναι μεικτό, γεγονός που σημαίνει ότι το καθαρό ποσό που θα πιστωθεί στους δικαιούχους θα είναι χαμηλότερο, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων και της φορολογίας.

Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιείται κάθε χρόνο μέσω χωριστής μισθοδοτικής κατάστασης, ενώ το επίδομα θα περιλαμβάνεται στις τακτικές και συντάξιμες αποδοχές. Στους δικαιούχους συγκαταλέγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, τόσο οι μόνιμοι όσο και οι συμβασιούχοι με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και δικηγόροι που απασχολούνται με έμμισθη εντολή. Η ρύθμιση καλύπτει επίσης το προσωπικό των δήμων και των περιφερειών, από τις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες έως τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Το μέτρο επεκτείνεται και σε δημόσιες εταιρείες και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η ΕΡΤ, ο ΟΑΣΑ και οι Κτιριακές Υποδομές. Προβλέψεις περιλαμβάνονται επίσης για τη ΜΟΔ και τους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων. Για τις δημοτικές επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η ένταξη στη ρύθμιση συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η δημόσια ιδιοκτησία ή η τακτική δημόσια επιχορήγηση σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Πλέον στη λίστα των δικαιούχων προστίθενται δήμαρχοι, έμμισθοι αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες και έμμισθοι αντιπεριφερειάρχες. Η πρόβλεψη αφορά ακόμη τις διοικήσεις των φορέων που υπάγονται στη ρύθμιση, καθώς και μέλη Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές. Αντίθετα, εξαιρούνται όσοι αμείβονται αποκλειστικά με αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις.

Η χορήγηση ολόκληρου του επιδόματος προϋποθέτει μισθοδοσία καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η οποία εκτείνεται από την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους καταβολής. Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η περίοδος αναφοράς ορίζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Κάθε πλήρης μήνας μισθοδοσίας αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού.

Με βάση τον συγκεκριμένο υπολογισμό, εργαζόμενοι με εννέα μήνες πλήρους απασχόλησης δικαιούνται 375 ευρώ μεικτά, όσοι έχουν έξι μήνες δικαιούνται 250 ευρώ, ενώ για τρεις μήνες το ποσό ανέρχεται σε 125 ευρώ. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό του ωραρίου. Έτσι, εργαζόμενος που απασχολείται με το μισό ωράριο σε ολόκληρη την περίοδο αναφοράς δικαιούται 250 ευρώ μεικτά. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη ρύθμιση, οι υπερωρίες δεν αυξάνουν το ποσό του επιδόματος.

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