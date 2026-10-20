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20.10.2026 18:26

Επέστρεψαν οι σκηνές στο Σύνταγμα: «Να παρθούν τώρα μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη» – Διήμερο κινητοποιήσεων

20.10.2026 18:26
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Σε εξέλιξη βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος, στήνοντας νέα κατασκήνωση διαμαρτυρίας. Οι φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στο δυσβάσταχτο, όπως καταγγέλλουν, κόστος σπουδών και στεγαστικής διαβίωσης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν τον «πρώτο σταθμό» του διημέρου, καθώς η σκυτάλη περνά αύριο, Τετάρτη, στους μαθητές. Με πρωτοβουλία της συντονιστικής επιτροπής (mathites.gr), έχει απευθυνθεί κάλεσμα για μαθητικό συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή, με κεντρικό σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία», ενώ απεργία έχουν προκηρύξει οι ενώσεις εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο της αποψινής διαμαρτυρίας, στην πλατεία θα πραγματοποιηθεί συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή συγκροτημάτων και καλλιτεχνών.

Οι φοιτητές θα παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

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