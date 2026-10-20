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20.10.2026 12:27

ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και φοιτητών – Η κυβέρνηση υπονομεύει συστηματικά τη δημόσια εκπαίδευση

20.10.2026 12:27
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, που ξεκινούν από σήμερα και κλιμακώνονται αύριο Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με την εικοσιτετράωρη απεργία των εκπαιδευτικών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

Όπως επισημαίνει, «ολόκληρη η Ευρώπη συγκλονίζεται από τις μαζικές κινητοποιήσεις της νεολαίας ενάντια στην καταστροφική πολιτική της νεοφιλελεύθερης λιτότητας».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπονομεύει συστηματικά τη δημόσια εκπαίδευση, καθώς όλες οι βαθμίδες της υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού και πόρων.

Την ίδια στιγμή, φέτος φτάσαμε στο θλιβερό σημείο εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες να αδυνατούν να εγγραφούν στα πανεπιστήμια που έχουν περάσει, λόγω του εξωφρενικού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Κι όλα αυτά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχέδιο Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ», τονίζει και καταλήγει:

«Οι ειρηνικές κινητοποιήσεις αποτελούν οξυγόνο για τη δημοκρατία.

Είναι αναγκαία η μαζική παρουσία όλης της κοινωνίας στους δρόμους, προκειμένου να λυθεί το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

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