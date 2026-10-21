Αγροτικό πετρέλαιο: Πόσα γλιτώνουν οι παραγωγοί και τι αλλάζει στην αντλία από 1η Νοεμβρίου

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Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης, καθώς η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ θα γίνεται απευθείας στο πρατήριο. Η νέα διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα όρια καυσίμων ανά καλλιέργεια ή ζωική εκμετάλλευση, ενώ οι αγορές θα πραγματοποιούνται με ψηφιακό κουπόνι.

Το όφελος φτάνει τα 50,84 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 41 λεπτά αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα 9,84 λεπτά στον ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ένας παραγωγός που αγοράζει 500 λίτρα θα πληρώνει 254,20 ευρώ λιγότερα, ενώ για 1.000 λίτρα η εξοικονόμηση φτάνει τα 508,40 ευρώ.

Η βασική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι ο αγρότης δεν θα χρειάζεται να πληρώνει ολόκληρη την αξία του πετρελαίου και να περιμένει στη συνέχεια την επιστροφή του φόρου.

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση

Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και διαθέτουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη.

Η έκπτωση δεν χορηγείται για απεριόριστες ποσότητες. Κάθε δικαιούχος θα έχει συγκεκριμένο ετήσιο όριο, το οποίο υπολογίζεται βάσει των δηλωμένων εκτάσεων, των καλλιεργειών ή του ζωικού κεφαλαίου του.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, οι προβλεπόμενες ποσότητες προσαυξάνονται κατά 100%.

Ενδεικτικά, τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Βαμ βάκι: 60 λίτρα ανά στρέμμα.

60 λίτρα ανά στρέμμα. Ελιές για ελαιοπαραγωγή: 18 λίτρα ανά στρέμμα.

18 λίτρα ανά στρέμμα. Επιτραπέζιες ελιές: 40 λίτρα ανά στρέμμα.

40 λίτρα ανά στρέμμα. Αιγοπρόβατα: 5,8 λίτρα ανά ζώο.

5,8 λίτρα ανά ζώο. Μελισσοκομία: 8 λίτρα ανά κυψέλη.

Έτσι, ένας βαμβακοπαραγωγός με 100 στρέμματα μπορεί να δικαιούται έως 6.000 λίτρα ετησίως. Εφόσον αξιοποιήσει ολόκληρη την ποσότητα, το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει τα 3.050,40 ευρώ.

Αντίστοιχα, ελαιοπαραγωγός με 100 στρέμματα ελαιώνων για παραγωγή ελαιολάδου μπορεί να δικαιούται έως 1.800 λίτρα, με δυνητική εξοικονόμηση 915,12 ευρώ.

Πώς θα αγοράζουν πετρέλαιο οι αγρότες

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ. Ο αγρότης θα δηλώνει την ποσότητα που επιθυμεί να αγοράσει και θα εκδίδεται ηλεκτρονικό κουπόνι με μοναδικό κωδικό QR.

Ο πρατηριούχος θα σαρώνει τον κωδικό, θα επιβεβαιώνει τη συναλλαγή και θα εκδίδει το νόμιμο παραστατικό με την προβλεπόμενη έκπτωση.

Η ποσότητα που αγοράστηκε θα αφαιρείται αυτόματα από το ετήσιο διαθέσιμο υπόλοιπο του παραγωγού.

Για περιπτώσεις περιορισμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο προβλέπεται ειδική εφεδρική διαδικασία, με κουπόνια έως 50 λίτρων και ανώτατο όριο πέντε κουπονιών ανά δικαιούχο ετησίως.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος, καθώς οι αγρότες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν από την αρχή ολόκληρο το ετήσιο δικαίωμά τους.

Για το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα υπολογίζεται το υπόλοιπο της ποσότητας που δικαιούνται, αφού αφαιρεθούν οι αγορές που έχουν πραγματοποιήσει από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, όσοι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιημένα στοιχεία ΕΑΕ θα βλέπουν προσωρινά εκτιμώμενο δικαίωμα, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται όταν ενημερωθεί το σύστημα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραγωγός έχει προμηθευτεί μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που δικαιούται, η διαφορά μπορεί να αφαιρεθεί από το επόμενο ετήσιο όριο ή να αναζητηθεί ο αντίστοιχος φόρος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πότε ξεκινά η εφαρμογή στα πρατήρια

Από τις 22 Οκτωβρίου τα πρατήρια θα μπορούν να εγγράφονται στο myDiesel μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με απαραίτητη προϋπόθεση την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο σχετικό Μητρώο.

Η επιστροφή του ΕΦΚ στους πρατηριούχους θα γίνεται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Παράλληλα, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή και του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και για το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των επιστρεφόμενων ποσών.

Το ζητούμενο για τους παραγωγούς είναι να γνωρίζουν εγκαίρως το διαθέσιμο όριό τους και να επιλέγουν πρατήριο που έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα, ώστε να επωφεληθούν από τη μειωμένη τιμή χωρίς εμπλοκές κατά τον ανεφοδιασμό.

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