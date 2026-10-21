Κυβέρνηση: Ο φόβος για το συλλαλητήριο, το βλέμμα στη Γαλλία και η στοχοποίηση Τσίπρα

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Με στραμμένο το βλέμμα στη σημερινή μέρα βρίσκεται η κυβέρνηση, αφού, παρά την αυτοπεποίθηση την οποία επιχειρούν να δείξουν τα στελέχη της, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί το σημερινό συλλαλητήριο και τι στίγμα θα αφήσει στην ελληνική κοινωνία.

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα γαλάζια στελέχη έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τη Γαλλία και γι’ αυτό τα προβλήματα δεν είναι ίδια. Επέμεναν, μάλιστα, στο ότι τα τελευταία χρόνια, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπάρχει ανάπτυξη και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.

Με τον τρόπο αυτό προφανώς επιχειρούσαν να αποδυναμώσουν τα επιχειρήματα των διαδηλωτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, τη στέγη και τις συνθήκες διαβίωσης της νέας γενιάς.

Ο φόβος για τη νεολαία και έναν δύσκολο χειμώνα

Ωστόσο, απέφευγαν να δώσουν απάντηση στο βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης, που δεν είναι άλλο από το ότι και στη χώρα μας η νεολαία εμφανίζεται να έχει τα ίδια προβλήματα με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς και εδώ οι νέοι δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, ενώ 800 επιτυχόντες στα ΑΕΙ δεν γράφτηκαν στις σχολές στις οποίες είχαν επιτύχει, καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις που έχει η διαβίωση σε μία επαρχιακή πόλη.

Στην κυβέρνηση φοβούνται μήπως η σημερινή συγκέντρωση γίνει η απαρχή κινητοποιήσεων, οι οποίες θα ενταθούν όσο θα μπαίνουμε στον χειμώνα, καθώς οι οικογένειες θα «λυγίζουν» εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Γι’ αυτό, άλλωστε, τα κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν –προφανώς βάσει σχεδίου– να επιρρίψουν τις ευθύνες στην Αριστερά και δη στον Αλέξη Τσίπρα, στοχοποιώντας τον ως υπεύθυνο στην περίπτωση που γίνουν επεισόδια.

Στο στόχαστρο ο Τσίπρας και το «άντε και στα δικά μας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε και πάλι στο τραπέζι τον Αλέξη Τσίπρα, καταλογίζοντάς του πολιτική κάλυψη στον Πάνο Λαμπρινίδη–Στάχτο (τον νεολαίο της ΕΛΑΣ) για το «άντε και στα δικά μας», σχετικά με τις κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αντί να αποδοκιμάσει τις επίμαχες δηλώσεις, τις υιοθέτησε και τις επικρότησε.

«Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε rebranding, χρησιμοποίησε μια μηχανή χρόνου που δεν τον πήγε στο 2010, αλλά στο 2008», σχολίασε δηκτικά, παραπέμποντας στην εποχή των πλατειών και των καταλήψεων.

«Η Ελλάδα τα έχει αφήσει πίσω της γιατί δεν είμαστε εκεί που ήμασταν», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για την τακτική τού «λέω κάτι και μετά τα γυρίζω».

Ερωτηθείς για το σημερινό συλλαλητήριο, ζήτησε από την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί καθαρά υπέρ της ειρηνικής διαμαρτυρίας και κατά της βίας.

«Αν θες να είσαι καθαρά απέναντι σε αυτά, βγαίνεις με ένα καθαρό όχι απέναντι στα μπάχαλα, στα πλιάτσικα», είπε.

«Η Ελλάδα δεν είναι εκεί που είναι η Γαλλία και δεν θα φτάσει εκεί. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, αν θέλουν να έχουν μια καθαρή θέση, πρέπει να πουν ναι στη διαμαρτυρία και όχι σε αυτά που είδαμε στις υπόλοιπες χώρες», πρόσθεσε.

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