Πανελλαδική απεργία νοσοκομειακών γιατρών: Διεκδικήσεις για αυξήσεις μισθών, μαζικές προσλήψεις και ενίσχυση του ΕΣΥ

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Με βασικά αιτήματα τις ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την πραγματική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας απεργούν σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι νοσοκομειακοί γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται μετά από σχετική απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων είναι το: «Δώστε λεφτά για την Υγεία του λαού – Όχι για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!». Η Ομοσπονδία απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους γιατρούς να συμμετάσχουν δυναμικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, έξω από το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα αιτήματα

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του κλάδου βρίσκονται οι εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών, η χρόνια υποστελέχωση που μαστίζει τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, καθώς και η επιτακτική ανάγκη για άμεσες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, οι γιατροί καταγγέλλουν την ακραία εντατικοποίηση της εργασίας τους και τις εξαντλητικές εφημεριακές υποχρεώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ίδιων αλλά και των ασθενών.

Σε δηλώσεις του ενόψει της πανελλαδικής απεργίας, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, αναφέρθηκε εκτενώς στις δραματικές συνθήκες εργασίας στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Υπογράμμισε την άμεση ανάγκη για αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και ολοκληρωμένη στελέχωση των δομών περίθαλψης. Επιπλέον, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη κοινής δράσης των υγειονομικών με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η δημόσια Υγεία αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό που αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

Ο κ. Γαλανόπουλος άσκησε επίσης δριμεία κριτική στην κυβερνητική στάση απέναντι στις δίκαιες κινητοποιήσεις των υγειονομικών, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες πρακτικές καταστολής και αυταρχισμού.

Οι κινητοποιήσεις

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης της ΟΕΝΓΕ, οι απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί ανά την Ελλάδα σε δεκάδες πόλεις όπως:

Αθήνα: 12:00, Υπουργείο Οικονομικών

Πάτρα: 11:00, Εργατικό Κέντρο

Αγρίνιο: 11:00, Κεντρική πλατεία

Αργοστόλι: 10:30, Πλατεία Βαλλιάνου

Πύργος: 11:00, Πύλη του νοσοκομείου

Αμαλιάδα: 11:00, Πύλη του νοσοκομείου

Ιωάννινα: 12:00, Κτίριο Περιφέρειας

Άρτα: 11:00, Γενικό Νοσοκομείο

Λευκάδα: 12:00, Πλατεία Αγίου Μηνά

Ηράκλειο: (10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας),

Λέρος: (10.30 π.μ., πύλη Νοσοκομείου)

Λιβαδειά: (12 μ. πλατεία Εθνικής Αντίστασης),

Ρέθυμνο: (12 μ. Δημαρχείο – 11 π.μ., προσυγκέντρωση στο Νοσοκομείο).

Επιπλέον, δεκάδες σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία όπως σε «Ευαγγελισμό» και ΚΑΤ έχουν προκηρύξει για σήμερα στάση εργασίας στην πρωινή βάρδια για το προσωπικό των υπόλοιπων ειδικοτήτων, διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Επίσης η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) οργανώνει σύσκεψη σήμερα στις 6 μ.μ. στον 4ο όροφο της ΕΔΟΘ, με θέμα την οργάνωση και τον συντονισμό του αγώνα. Καλεί σε συμμετοχή τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Ιατρών, τα σωματεία των εργαζομένων στους χώρους της δημόσιας και ιδιωτικής Υγείας – Πρόνοιας και του Φαρμάκου και υγειονομικούς.

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