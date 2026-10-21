Τουρκολιβυκό Σύμφωνο: Η Ρομπέρτα Μέτσολα στηρίζει Ελλάδα και Κύπρο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την Ελλάδα και την Κύπρο σε σχέση με το Τουρκολιβυκό Σύμφωνο στήριξε με δήλωσή της η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας».

Νέα Δημοκρατία και ΔΗΣΥ καταδικάζουν

Οι ευρωομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗ.ΣΥ αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση από το Στρασβούργο ότι καταδικάζουν «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την έγκριση του άκυρου και ανυπόστατου Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ειδικότερα αναφέρουν ότι «ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η τήρηση των αρχών καλής γειτονίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση άμεσα κατά της αρνητικής αυτής εξέλιξης, με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά μέσα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

Ως μέλη της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αξιοποιήσουμε όλα τα θεσμικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να αναδείξουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να κινητοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να διασφαλίσουμε ότι η υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων θα αποτελέσει σταθερή απόφαση της ευρωπαϊκής πολιτικής».

Διαβάστε επίσης

Σωκράτης Βαρδάκης: Αποδέχεται την έδρα η οποία «ανήκει στο κόμμα» – «Τηρώ την υπογραφή μου, μένω στον ΣΥΡΙΖΑ»

Νέο κατόρθωμα Λαζαρίδη: Έκανε τη Γιαννακοπούλου να ξεσπάσει σε κλάματα on air – «Είστε πολιτικός βούρκος», του είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (video)

Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τις δυνατότητες Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη στους ψηφοφόρους της Αττικής