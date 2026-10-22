Αναδρομικά συντάξεων: Φορολογικός λογαριασμός για 55.000 συνταξιούχους – Πώς εξοφλείται σε 72 δόσεις

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Χιλιάδες συνταξιούχοι καλούνται να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές εδώ και έξι χρόνια, καθώς η ΑΑΔΕ αναζητά αναδρομικά ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2020, αλλά δεν δηλώθηκαν στην εφορία. Για όσους προκύπτει πρόσθετος φόρος, προβλέπεται δυνατότητα εξόφλησης σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις, υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής ρύθμισης.

Οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στους φορολογούμενους, με τη φορολογική διοίκηση να επιταχύνει τις διαδικασίες ενόψει της παραγραφής υποθέσεων της χρήσης του 2020 στο τέλος του έτους.

Από τους περίπου 878.000 φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικά από συντάξεις και μισθούς το 2020, οι 761.000 έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις. Ωστόσο, περίπου 55.000 περιπτώσεις παραμένουν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς έχουν εντοπιστεί αδήλωτα ποσά για τα οποία ο εκτιμώμενος φόρος φτάνει ή ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου ένας στους τρεις φορολογούμενους που έχουν λάβει ειδοποίηση έχει ήδη ανταποκριθεί. Για τους υπόλοιπους συνεχίζεται η αποστολή υπενθυμίσεων, ενώ προβλέπονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Από την αποστολή ειδοποιήσεων εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποβιωσάντων, καθώς και φορολογουμένων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν ειδοποίηση θα πρέπει να ελέγξουν τα ποσά των αναδρομικών και τα έτη στα οποία αυτά αντιστοιχούν.

Η βασική λεπτομέρεια είναι ότι τα αναδρομικά δεν φορολογούνται απαραίτητα τη χρονιά που καταβλήθηκαν, αλλά στα φορολογικά έτη τα οποία αφορούν.

Έτσι, εάν κάποιος εισέπραξε το 2020 αναδρομικά για το 2018 και το 2019, πρέπει να υποβάλει δύο ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις, μία για κάθε έτος.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του myAADE, με την επιλογή «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαβιβάσει οι ασφαλιστικοί φορείς, ενώ δεν επιτρέπεται η αλλαγή άλλων στοιχείων της αρχικής δήλωσης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται νέα πράξη εκκαθάρισης και προκύπτει ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί.

Πληρωμή σε έως 72 δόσεις

Για τους συνταξιούχους που αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον πρόσθετο φόρο, υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση έως 72 μηνιαίων δόσεων, με τόκους.

Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ, συνεπώς, για να εξαντληθούν και οι 72 δόσεις, το συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής μαζί με τους τόκους πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τα 2.160 ευρώ.

Για παράδειγμα, μια οφειλή 900 ευρώ δεν μπορεί να κατανεμηθεί σε 72 δόσεις των 12,50 ευρώ, καθώς υπάρχει το κατώτατο όριο των 30 ευρώ τον μήνα.

Το πρόβλημα για αρκετούς συνταξιούχους είναι ότι καλούνται σήμερα να πληρώσουν φόρο για χρήματα που εισέπραξαν το 2020 και ενδεχομένως έχουν ήδη ξοδέψει.

Η δυνατότητα περισσότερων δόσεων θα περιόριζε τη μηνιαία επιβάρυνση, ωστόσο η σχεδιαζόμενη επέκταση της ρύθμισης στις 120 δόσεις δεν έχει ακόμη προχωρήσει νομοθετικά.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ θα πρέπει να ελέγχουν την προσωπική τους θυρίδα στο myAADE και να προχωρούν στις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να γνωρίζουν το ακριβές ύψος της φορολογικής τους εκκρεμότητας.

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