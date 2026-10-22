Η «ακτινογραφία» της ακρίβειας: Στα 347€ το σούπερ μάρκετ – Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων από ΕΚΤ

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Σε έναν αδιάκοπο και εξαντλητικό μαραθώνιο επιβίωσης έχει μετατραπεί η καθημερινότητα για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς το κύμα της ακρίβειας συνεχίζει να διαβρώνει τα οικογενειακά εισοδήματα. Η αναντιστοιχία ανάμεσα στους καθηλωμένους μισθούς και στις αστρονομικές τιμές των βασικών αγαθών συνθέτει ένα σκηνικό γενικευμένης οικονομικής ανασφάλειας, αναγκάζοντας τους καταναλωτές σε δραστικές περικοπές ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης.

Τα ευρήματα των πρόσφατων ερευνών είναι αποκαλυπτικά: το 74% των πολιτών δηλώνει ότι διαχειρίζεται τα οικονομικά του με μεγάλη δυσκολία ή ιδιαίτερη προσοχή, ενώ το 57% εκφράζει έντονο προβληματισμό για το ύψος των αμοιβών σε σχέση με το πραγματικό κόστος ζωής. Απόδειξη της κοινωνικής πίεσης αποτελεί ο δείκτης οικονομικής ασφάλειας, ο οποίος έχει κατρακυλήσει στο αισθητά χαμηλό 3,89 με άριστα το 10.

347 ευρώ τον μήνα στο ράφι – «Σωσίβιο» η ιδιωτική ετικέτα

Η μάχη της καθημερινότητας δίνεται κατά κύριο λόγο στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Η μέση μηνιαία δαπάνη για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης διαμορφώνεται πλέον στα 347 ευρώ, απορροφώντας τη «μερίδα του λέοντος» του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Προκειμένου να αντεπεξέλθουν, οι καταναλωτές αλλάζουν βίαια τις αγοραστικές τους συνήθειες:

Ιδιωτική ετικέτα: Το 63% των καταναλωτών στρέφεται συστηματικά στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label), αναζητώντας φθηνότερες εναλλακτικές.

Σύγκριση τιμών: Η τιμή ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο και το «κυνηγητό» των προσφορών αποτελούν πλέον τον καθοριστικό παράγοντα για την τελική επιλογή προϊόντος.

Χαμηλή εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, βαθμολογούμενη μόλις με 4,48 στα 7.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν την κοινωνική ανισότητα στην πιο ωμή της μορφή: Στα νοικοκυριά του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, το 31,9% των συνολικών δαπανών (σχεδόν το 1/3) κατευθύνεται αποκλειστικά στη διατροφή, την ώρα που στο πλουσιότερο 20% το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 13,2%. Η πίεση αυτή έχει οδηγήσει σε αναγκαστική μείωση της κατανάλωσης ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής, όπως τα ψάρια (-2,6%), το ψωμί και τα είδη αρτοποιίας (-2,4%) και τα λαχανικά (-1,6%).

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες διατροφής ανά εισόδημα καταγράφονται ως εξής:

Φτωχότερο 20% των νοικοκυριών: 31,9% του εισοδήματος (σχεδόν το 1/3 της μηνιαίας δαπάνης).

31,9% του εισοδήματος (σχεδόν το 1/3 της μηνιαίας δαπάνης). Μέσος όρος νοικοκυριών: 20,4% (371,20 ευρώ/μήνα).

20,4% (371,20 ευρώ/μήνα). Πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών: 13,2% του εισοδήματος.

«Καμπανάκι» ΕΚΤ για νέες ανατιμήσεις μέσα στο 2027

Κι ενώ τα νοικοκυριά προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην κάλυψη των βασικών αναγκών και σε μια υποτυπώδη ποιότητα ζωής (με τις επισκέψεις στα καταστήματα τροφίμων να φτάνουν τις 2,6 την εβδομάδα και τα γεύματα εκτός σπιτιού τα 4,3 εβδομαδιαίως), τα νέα από το μέτωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά.

Η ΕΚΤ προειδοποιεί για νέο γύρο ανατιμήσεων στα τρόφιμα μέσα στο 2027, προβλέποντας ότι ο πληθωρισμός της κατηγορίας στην ευρωζώνη θα σκαρφαλώσει στο 3,4% το γ΄ τρίμηνο του 2027.

Οι βασικές αιτίες για το νέο αυτό κύμα συμπυκνώνονται σε τρεις άξονες:

1. Ενεργειακές αναταράξεις και λιπάσματα: Οι αυξήσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στην προσφορά (όπως η απότομη αύξηση των τιμών παραγωγού λιπασμάτων μετά τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ), μετακυλίονται σταδιακά στο χωράφι και στο ράφι. Ιδιαίτερα εκτεθειμένα θεωρούνται τα σιτηρά, το ψωμί, τα ζυμαρικά, αλλά και τα κρέατα και τα γαλακτοκομικά λόγω του κόστους των ζωοτροφών.

2. Κλιματική κρίση: Η παρατεταμένη ζέστη και η ξηρασία πλήττουν τις σοδειές. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι οι κλιματικές επιπτώσεις θα προσθέσουν από 0,3 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό τροφίμων.

3. Σωρευτική επιβάρυνση: Παρά τη σχετική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης (από το 2,6% στο 1,3%), οι τιμές παραμένουν περίπου 30% υψηλότερες σε σχέση με το τέλος του 2021.

Το συμπέρασμα είναι αμείλικτο: Η επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν σημαίνει μείωση τιμών, αλλά απλώς βραδύτερη άνοδο πάνω σε μια ήδη «καμένη» βάση. Με το στεγαστικό κόστος να εκτοξεύεται και τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα να επιμένουν, τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται οριακά πριν από το σημείο μηδέν.

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