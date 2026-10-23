Ανεξήγητη πρώιμη περίοδος γρίπης στις ΗΠΑ – Η μετάλλαξη του Η1Ν1 και ο φόβος των γιατρών για δύσκολο χειμώνα

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Οι γιατροί παροτρύνουν τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, από 6 μηνών και άνω, καθώς ανησυχούν για την ασυνήθιστη πρώιμη αύξηση των κρουσμάτων στη Δυτική Ακτή, την οποία εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν.

Το κυρίαρχο στέλεχος της γρίπης φέτος είναι το H1N1, το οποίο προκάλεσε την πανδημία της γρίπης των χοίρων το 2009 και πλέον αποτελεί τυπικό μέρος του εμβολίου κατά της γρίπης. Αλλά η φετινή έκδοση του ιού έχει μια νέα μετάλλαξη που ονομάζεται G155E.

Άτομα που έχουν εκτεθεί στο παρελθόν στον ιό H1N1, είτε μέσω μόλυνσης είτε μέσω εμβολιασμού, θα έχουν μόνο κάποια υπολειμματική προστασία από τις παλαιότερες εκδοχές, λένε οι επιστήμονες.

«Ωστόσο αυτό που ανησυχεί λίγο τον κόσμο είναι ότι το στέλεχος H1N1 φέτος δεν έχει παρατηρηθεί σε πολλούς νεότερους ανθρώπους, επομένως μπορεί να είναι πιο σοβαρό σε αυτούς», δήλωσε η Δρ. Τζένιφερ Ντουσόν, ειδικός σε παιδιατρικές μολυσματικές ασθένειες στο Νοσοκομείο Παίδων Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.

Ποιους ιούς της γρίπης περιέχουν τα φετινά εμβόλια

Τα εμβόλια γρίπης 2026-2027, που εγκρίθηκαν από τον FDA τον Αύγουστο, στοχεύουν τον ιό H1N1, τον H3N2 – το κυρίαρχο στέλεχος της περασμένης περιόδου γρίπης – και έναν ιό της γρίπης Β. Το ανησυχητικό για τους γιατρούς είναι ότι η προώθηση των εμβολίων κατά της γρίπης έχει μειωθεί υπό τον Υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τις θέσεις του κατά των εμβολίων.

Ωστόσο η Αμερικανική Ιατρική Ένωση συνιστά το εμβόλιο για όλα τα άτομα ηλικίας 6 μηνών και άνω, σύμφωνα με άρθρο του Reuters. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κυμαίνεται ανάλογα με το πόσο καλά ταιριάζει μήνες πριν με τα κυκλοφορούντα στελέχη της γρίπης. Τα τελευταία 10 χρόνια, ήταν αποτελεσματικό μεταξύ 30% και 60% στη μείωση των νοσηλειών και των θανάτων από γρίπη.

Πέρυσι, εκτιμάται ότι:

32 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν προσβληθεί από γρίπη,

390.000 νοσηλεύτηκαν και

24.000 πέθαναν.

Ο Σκοτ ​​Χένσλεϊ, μικροβιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, δήλωσε ότι δύο από τα τρία συστατικά του φετινού εμβολίου φαίνεται να ταιριάζουν πολύ καλά με τα κυκλοφορούντα στελέχη της γρίπης. Ωστόσο, η μετάλλαξη H1N1 μπορεί να επηρεάσει τα αντισώματα σε νεότερους ανθρώπους και, καθώς η εποχή της γρίπης εντείνεται, «είναι πιθανώς καλή ιδέα να εμβολιαστείτε νωρίς», δήλωσε ο Hensley μέσω email.

Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων γρίπης

Συνήθως, τα κρούσματα γρίπης ξεκινούν στις νότιες πολιτείες και μετακινούνται βόρεια. Φέτος, προέρχεται από τη δύση, δήλωσε η Caitlin Rivers, επιδημιολόγος του Johns Hopkins που παρακολουθεί παθογόνα σε ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο Force of ​Infection. «Δεν υπάρχει σαφής λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να συμβεί αυτό», είπε ο Ρίβερς.

Καθώς η περασμένη χρονιά κυριαρχήθηκε από τον ιό H3N2, θα μπορούσε να υπάρχει ένα «ανοσολογικό κενό» επειδή η ανοσία στον ιό H1N1 δεν είναι τόσο πρόσφατη. Ή, θα μπορούσε να είναι η νέα μετάλλαξη, είπε.

Η Jeanne Marrazzo, διευθύνουσα σύμβουλος της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής, δήλωσε ότι μελέτες αντισωμάτων από άτομα που εκτέθηκαν στη γρίπη πέρυσι διαπίστωσαν ότι δεν αναγνώρισαν αυτή τη νέα μετάλλαξη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα αντισώματα από εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Πτώση εμβολιασμών αύξηση κρουσμάτων

Ο Πολ Όφιτ, ειδικός σε παιδιατρικές μολυσματικές ασθένειες στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας, δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα ποσοστά ανοσοποίησης έχουν πληγεί από την απόφαση του HHS να μειώσει την προώθηση των εμβολίων κατά της γρίπης, καθώς και από τις δηλώσεις του ίδιου του Κένεντι. «Έχει κάνει ό,τι μπορεί για να αποθαρρύνει τον εμβολιασμό κατά της γρίπης», είπε ο Όφιτ.

Όταν ρωτήθηκε για τα μηνύματα δημόσιας υγείας σχετικά με τα εμβόλια κατά της γρίπης αυτή την περίοδο, η εκπρόσωπος του HHS, Emily Hilliard, επισήμανε το «Respiratory Ill Season Toolkit» του CDC στον ιστότοπο του οργανισμού. Αναφέρει ότι ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

Η δραστηριότητα της γρίπης είναι χαμηλή, αλλά αυξάνεται από τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του CDC.

Τα θετικά τεστ που αναφέρθηκαν στο CDC από κλινικά εργαστήρια την περασμένη εβδομάδα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών για αυτήν την εποχή του χρόνου, στο 5%. Στη Δυτική Ακτή, το ποσοστό αυτό ήταν 10,7%, σε σύγκριση με 0,5% ένα χρόνο νωρίτερα.

Στην κορύφωση της γρίπης, τα ποσοστά είναι περίπου 30%. Οι αριθμοί είναι επίσης αυξημένοι σε οκτώ νότιες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Φλόριντα και της Νότιας Καρολίνας.

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