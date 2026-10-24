Παπουτσάνης: Επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ, σχέδια εξαγορών και στόχος πωλήσεων 150 εκατ. έως το 2031

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Νέο κύκλο ανάπτυξης, με επενδύσεις στην παραγωγή, επέκταση στο εξωτερικό και πιθανές εξαγορές, σχεδιάζει η Παπουτσάνης, θέτοντας ως στόχο να αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις της στα 150 εκατ. ευρώ έως το 2031. Η διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας εκτιμά ότι μπορεί να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, έχοντας ήδη αναθεωρήσει προς τα εμπρός τον προηγούμενο στόχο για κύκλο εργασιών 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο, το όριο των 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να επιτευχθεί το 2027 αντί του 2028, ενώ για το 2026 η εταιρεία προβλέπει πωλήσεις περίπου 86 εκατ. ευρώ.

Η επιδιωκόμενη αύξηση έως το 2031 αντιστοιχεί σε περίπου 74% σε σχέση με τις προβλεπόμενες φετινές πωλήσεις. Παράλληλα, η διοίκηση θέτει στόχο λειτουργικού περιθωρίου EBITDA 16%, επιδιώκοντας η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών να συνοδευτεί από βελτίωση της κερδοφορίας.

Για την επόμενη πενταετία προβλέπονται επενδύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή συνολικά 25 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στην αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, στην αυτοματοποίηση και στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η Παπουτσάνης διαθέτει βασική παραγωγική εγκατάσταση στη Ριτσώνα, η οποία αποτελεί κεντρικό σημείο του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η συνολική παραγωγή της εταιρείας ανήλθε σε περίπου 40.000 τόνους το 2025, ενώ, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων, η διαθέσιμη πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%.

Το στοιχείο αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να επιδιώκει αύξηση των πωλήσεων χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις.

Η συμβολή των τεσσάρων δραστηριοτήτων

Το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης ανάπτυξης θα προέλθει από τις υφιστάμενες δραστηριότητες της εταιρείας.

Ειδικότερα, η Παπουτσάνης υπολογίζει πρόσθετες πωλήσεις 21 εκατ. ευρώ από την παραγωγή για τρίτους και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, 15 εκατ. ευρώ από τα επώνυμα προϊόντα, 10 εκατ. ευρώ από τις ειδικές σαπωνόμαζες και 8 εκατ. ευρώ από τα ξενοδοχειακά προϊόντα.

Επιπλέον, περίπου 10 εκατ. ευρώ προβλέπεται να προέλθουν από ενδεχόμενες εξαγορές και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στο πεδίο των εξαγορών εξετάζονται δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας σε κατηγορίες προϊόντων και αγορές που παρουσιάζουν περιθώρια ανάπτυξης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη συναλλαγή.

Σημαντικό μέρος του νέου σχεδιασμού αφορά την περαιτέρω διεθνοποίηση της δραστηριότητας.

Η Παπουτσάνης διαθέτει ήδη εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες, ενώ στις ειδικές σαπωνόμαζες το 90% των πωλήσεων προέρχεται από αγορές του εξωτερικού.

Στον τομέα των ξενοδοχειακών προϊόντων, όπου το μερίδιό της στην ελληνική αγορά υπολογίζεται σε περίπου 27%, επιδιώκει να διευρύνει τις συνεργασίες με διεθνείς πελάτες και δίκτυα διανομής.

Αντίστοιχα, στην παραγωγή για τρίτους, προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση νέων συνεργασιών με εταιρείες του εξωτερικού.

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία της ζήτησης όσο και από την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής και την εξέλιξη των σχεδιαζόμενων εξαγορών.

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