ΕΛΑΣ: Εντατικοί οργανωτικοί ρυθμοί και ευρύ άνοιγμα στην κοινωνία με φόντο το κύμα προσχωρήσεων

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Σε έντονους οργανωτικούς ρυθμούς κινείται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αυτό το διάστημα με στόχο την πλήρη δραστηριοποίηση της κομματικής βάσης στην κατεύθυνση της «γείωσης» με την κοινωνία εν όψει του Προγραμματικού Συνεδρίου στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Το Συνέδριο, το οποίο θα αποφασίσει για το εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, αναμένεται να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, ΄που θα δώσει τον τόνο της «πανστρατιάς» λίγο πριν τις εκλογές.

Προς το παρόν και με δεδομένο ότι το κόμμα μετρά λίγους μήνες ζωής, απώτερος σκοπός είναι οι οργανώσεις της ΕΛΑΣ να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να προσεγγίσουν τους πολίτες σε Αττική και Περιφέρεια, τόσο για να κάνουν γνωστές τις θέσεις τους όσο και για να ακούσουν προβλήματα και αιτήματα.

Ευρύ κοινωνικό άνοιγμα

Άλλωστε όπως λένε από την ΕΛΑΣ, μια καινοτομία στον προσυνεδριακό διάλογο που έχει αρχίσει εν όψει του προγραμματικού συνεδρίου, είναι ότι η κοινωνία καλείται να συνδιαμορφώσει το πρόγραμμα, καθώς οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές στους πολίτες εκτός κόμματος. Τα μέλη θα μπορούν να συμμετάσχουν στον προσυνεδριακό διάλογο μέσω της πλατφόρμας myelas.gr, όχι μόνο στη διαβούλευση αλλά και στη διαδικασία για τη διαμόρφωση των θέσεων, των προτάσεων, των αποφάσεων της ΕΛ.Α.Σ. ωστόσο από την Αμαλίας ξεκαθαρίζουν ότι θα είναι «μια διαδικασία ανοικτή σε όλους, μια διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες και κοινωνία».

Όπως άλλωστε δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτος Χατζηγιαννάκης σε συγκέντρωση μελών στο Μαρούσι την Τετάρτη ο σκοπός αυτής της έντονης οργανωτικής και προσυνεδριακής κινητικότητας είναι η ΕΛΑΣ να πάει «εκεί που ζει και εργάζεται η πραγματική κοινωνία, οι πραγματικοί πολίτες», να ακούσει τον κόσμο και «να συνδιαμορφώσουμε μαζί του την πολιτική ατζέντα, στο χωράφι, στο καφενείο και στον χώρο εργασίας».

Τα παραπάνω αποκαλύπτουν μια προσπάθεια να υπογραμμιστεί ότι το κόμμα, σε διάσταση με τα παραδοσιακά κόμματα, δεν είναι «περιχαρακωμένο» αλλά ανοιχτό, και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Είναι μια προσπάθεια εν ολίγοις για το μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα στην κοινωνία στον περιορισμένο χρόνο που έχει μπροστά της η ΕΛΑΣ ως το συνέδριο και ως τις εκλογές, ώστε το κόμμα να πετύχει μεγαλύτερη κοινωνική διείσδυση και αποδοχή και να λάβει μεγαλύτερη πολιτική και δημοσκοπική ώθηση.

«Καταιγισμός» δράσεων ως τα Χριστούγεννα

Ο σχεδιασμός προβλέπει περιοδείες και οι δράσεις σε όλη την Ελλάδα – μάλιστα γίνεται λόγος για «καταιγισμό» δράσεων και εκδηλώσεων σε κάθε γωνιά της χώρας – με την παρουσία τοπικών και κεντρικών στελεχών, διάλογο με φορείς και ομάδες πολιτών, με τον Αλέξη Τσίπρα πάντα στην πρώτη γραμμή.

Με βάση τον σχεδιασμό αυτό, υπολογίζεται ότι η ΕΛΑΣ θα μπορέσει να καλύψει ολόκληρη τη χώρα μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Για την ώρα, λοιπόν, η ΕΛΑΣ φαίνεται να αφήνει κατά μέρος τους υψηλούς τόνους με το ΠΑΣΟΚ, επικεντρώνοντας στην άμεση επαφή με την κοινωνία, προσδοκώντας πιο απτά αποτελέσματα – και στο δημοσκοπικό επίπεδο.

Στόχος να διευρυνθεί η ψαλίδα με το ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει κλείσει σε ποσοστά που κυμαίνονται από 2,3 – 3,5 μονάδες στις έρευνες των τελευταίων ημερών (GPO, Metron Analysis, Pulse). Με ικανοποίηση βλέπουν πάντως στην Αμαλίας την διαφορά 6,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, στην μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη εκλογικά περιφέρεια της χώρας, την Αττική (Opinion poll).

Σε εξέλιξη το κύμα προσχωρήσεων από τους «ανεξάρτητους»

Σταθμός σε αυτή την πορεία είναι η συνεδρίαση του 400μελούς Εθνικού Συμβουλίου στις 21 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται πως θα έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και το κύμα προσχωρήσεων που είναι σε εξέλιξη, κυρίως των υπό παραίτηση ανεξάρτητων βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Χθες, παραιτούμενος από την βουλευτική του έδρα, την στήριξή του στην ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, λίγες μέρες μετά την παραίτηση (από την έδρα) και την προσχώρηση στην ΕΛΑΣ του Χάρη Μαμουλάκη. Είχαν προηγηθεί οι προσχωρήσεις του Κώστα Ζαχαριάδη, της Έφης Αχτσιόγλου αλλά και τηςΡόζας Βρεττού (από το ΠΑΣΟΚ).

Εφόσον τρέξει «γρήγορα» αυτό το κύμα νέων εντάξεων, θα μπορέσει να προχωρήσει με μεγαλύτερους ρυθμούς και η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, να επιλυθούν ζητήματα όπως τυχόν καραμπόλες, κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση στην ΕΛΑΣ ετοιμάζονται για τμηματική ανακοίνωση υποψηφιότητων μέσα στον Νοέμβριο, κυρίως των νέων στελεχών, που έχουν ενταχθεί στο κόμμα από την πρώτη φάση της ίδρυσής του.

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