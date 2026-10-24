ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι βλέπει η Santander πίσω από την αναβολή του ομολόγου και την υποχώρηση της μετοχής

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Στα 62 ευρώ διατηρεί την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Santander, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη χρηματιστηριακή υποχώρηση δημιουργεί ευκαιρία τοποθέτησης για τους επενδυτές. Ο ισπανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση outperform, στηρίζοντας την εκτίμησή του στην υψηλή ρευστότητα του ομίλου, στη διάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων και στις επιδόσεις των αυτοκινητοδρόμων που διαχειρίζεται.

Αφορμή για τη νέα παρέμβαση της Santander αποτέλεσε η απόφαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μην προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγου, σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές χρέους. Σύμφωνα με την ανάλυση, η εξέλιξη αυτή δεν συνδέεται με δυσκολία άντλησης κεφαλαίων ή ανάγκη αναχρηματοδότησης, αλλά με την επιλογή της διοίκησης να μη δεσμευτεί σε όρους δανεισμού που δεν θεωρεί συμφέροντες.

Άλλωστε, ο όμιλος διαθέτει χρονικό περιθώριο δώδεκα μηνών για την πραγματοποίηση της έκδοσης, γεγονός που του επιτρέπει να επανεξετάσει τις συνθήκες της αγοράς.

Το βασικό επιχείρημα της Santander αφορά τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα οποία, μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ιουλίου, διαμορφώνονται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση, στο επίπεδο του δανεισμού με δικαίωμα αναγωγής.

Στο τέλος Ιουνίου 2026, τα αντίστοιχα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η αύξηση κεφαλαίου πρόσθεσε περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη σημαντική δανειακή υποχρέωση αφορά ομόλογο 500 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιούλιο του 2027. Επομένως, τα προσαρμοσμένα διαθέσιμα αντιστοιχούν σε σχεδόν τετραπλάσιο ποσό της συγκεκριμένης λήξης.

Συνολικά, ο εταιρικός δανεισμός με δικαίωμα αναγωγής ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, με τις λήξεις να κατανέμονται από το 2027 έως το 2032. Η Santander θεωρεί ότι αυτή η κατανομή, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κεφάλαια, περιορίζει την πίεση για άμεση προσφυγή στις αγορές.

Το 93% του χρέους με σταθερό επιτόκιο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο ισπανικός οίκος στη δομή χρηματοδότησης των παραχωρήσεων.

Το 77% του συνολικού μεικτού χρέους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία, καθώς συνδέεται με επιμέρους έργα και παραχωρήσεις.

Παράλληλα, το 93% του συνολικού δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας την έκθεση του ομίλου στις διακυμάνσεις του κόστους χρήματος.

Το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού διαμορφωνόταν στο 3,8% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, ενώ ειδικά για το χρέος με δικαίωμα αναγωγής περιοριζόταν στο 2,5%. Σύμφωνα με τη Santander, πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών υποδομών μεταφορών που παρακολουθεί.

Ο ρόλος των αυτοκινητοδρόμων

Στην αποτίμηση της μετοχής συνυπολογίζονται και τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου από τους αυτοκινητοδρόμους που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η Santander χαρακτηρίζει τις επιδόσεις τους ισχυρές, ενώ επισημαίνει ότι οι συμβάσεις προβλέπουν πλήρη αναπροσαρμογή βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Το χαρακτηριστικό αυτό προσφέρει έναν βαθμό προστασίας των εσόδων από τον πληθωρισμό.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ισπανικός οίκος εκτιμά ότι η χρηματιστηριακή αντίδραση στην αναβολή της ομολογιακής έκδοσης είναι υπερβολική και δεν αντανακλά τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Διατηρεί, συνεπώς, την τιμή-στόχο των 62 ευρώ και τη θετική σύσταση για τη μετοχή, θεωρώντας ότι η ρευστότητα, το ελεγχόμενο κόστος δανεισμού και η συμβολή των παραχωρήσεων στηρίζουν τις προοπτικές του ομίλου.

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