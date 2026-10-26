Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Λασίθι

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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο μετά τις 15:00 στο Λασίθι.
Το επίκεντρο βρίσκεται 21 χλμ. νοτιο-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,1 χλμ.
Δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.
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