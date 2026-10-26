Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Λασίθι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο μετά τις 15:00 στο Λασίθι.

Το επίκεντρο βρίσκεται 21 χλμ. νοτιο-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,1 χλμ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Διαβάστε επίσης

«Ο Αντάρας τα έκανε μαντάρα»: Συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά της Pizza Fan στο Χαλάνδρι

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος ως το δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου

Δίκη για τα Τέμπη: «Θαύμα είναι που σας μιλάω, ήταν σαν να ήμουν νεκρή» – Κατέθεσαν επιβάτες του δεύτερου βαγονιού