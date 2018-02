Coca-Cola και Ά. Πετρετζίκης σας προσκαλούν στον πιο απολαυστικό διαγωνισμό - Έπαθλο κάθε μέρα, 500 ευρώ για ψώνια στο σούπερ-μάρκετ

Έντονα χρώματα και φρέσκα συστατικά, λαχταριστές συνταγές και μυρωδιές που ξυπνούν τις αισθήσεις, γεμίζουν την κουζίνα του Άκη Πετρετζίκη και συνθέτουν το εντυπωσιακό σκηνικό για τη νέα τηλεοπτική καμπάνια της Coca-Cola! Το αγαπημένο σας αναψυκτικό και ο διάσημος σεφ, σας προσκαλούν να λάβετε μέρος στον πιο απολαυστικό διαγωνισμό, διεκδικώντας καθημερινά 500 ευρώ για τα ψώνια του μήνα στο σούπερ-μάρκετ σε Ελλάδα ή Κύπρο!

Η Coca-Cola, το brand που είναι συνδεδεμένο με την απόλαυση του φαγητού, γεμίζει το καλάθι σας και σας δίνει ακόμα περισσότερες αφορμές να ετοιμάσετε τις πιο γευστικές συνταγές για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μέσα από το νέο τηλεοπτικό σποτ, ο πρωταγωνιστής του, Άκης Πετρετζίκης, σας ενημερώνει για τον πιο συναρπαστικό διαγωνισμό και σας προσκαλεί όλους να διεκδικήσετε καθημερινά 500 ευρώ για τα ψώνια του μήνα στο σούπερ-μάρκετ σε Ελλάδα ή Κύπρο. Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να πληκτρολογήσετε τον τυχερό κωδικό που κρύβεται κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι ανοίγματος των προϊόντων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού coca-cola.gr/food, και έτσι θα λάβετε συμμετοχή στην ηλεκτρονική κλήρωση.

Πάρτε μέρος στον πιο απολαυστικό διαγωνισμό, γεμίστε το καλάθι του σούπερ-μάρκετ με τα απαραίτητα συστατικά και ετοιμάστε τα πιο γευστικά πιάτα για την οικογένεια και τους φίλους σας, παρέα με το αγαπημένο σας αναψυκτικό. Κάθε γεύμα γίνεται ξεχωριστό με μια Coca-Cola!

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό:

Ο διαγωνισμός ισχύει από τις 19/02/2018 έως τις 30/04/2018. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι παρακάτω συσκευασίες.

Για την Ελλάδα, οι εξής Συσκευασίες, οι οποίες εκτός από τον κωδικό κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι ανοίγματος, θα έχουν και ξεχωριστή ετικέτα που θα επικοινωνεί τον διαγωνισμό: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Χωρίς Θερμίδες, και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια των 1L, 1.5L, 6x330ml και 4x500ml (πολυσυσκευασίες) και Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light των 2x1L και 2x1.5L (πολυσυσκευασίες). Επίσης και η εξής Συσκευασία, η οποία δεν θα έχει ξεχωριστή ετικέτα που θα επικοινωνεί τον διαγωνισμό αλλά ενδέχεται να έχει κωδικό: Coca-Cola Zero χωρίς καφεΐνη των 6x330ml (πολυσυσκευασία).

Για την Κύπρο, οι εξής Συσκευασίες, οι οποίες εκτός από τον κωδικό κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι ανοίγματος, θα έχουν και ξεχωριστή ετικέτα που θα επικοινωνεί τον διαγωνισμό: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Χωρίς Θερμίδες, και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια των 8x330ml (πολυσυσκευασία), Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light των 2L και 4x500ml (πολυσυσκευασία) και Coca-Cola, Coca-Cola Zero του 1L.